Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Drogie oferty na projekt obwodnicy Śródmieścia. Miasto będzie musiało dołożyć pieniędzy

Rondo Wiatraczna
Wirtualny przelot nad obwodnicą śródmiejską
Źródło: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Oferty złożone w przetargu na projekt pierwszego odcinka obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej wahają się od blisko 10 do 19 milionów złotych. To o wiele więcej, niż planował wydać na ten cel ratusz.

"W przetargu na projekt wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej - od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej (z wyłączeniem tunelu pod rondem Wiatraczna) wpłynęło sześć ofert. Najniższą - na kwotę 9.932.250 zł - złożyło konsorcjum PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp. k. i DOHWA Polska ENG Sp. z o.o. Najwyższą - na kwotę 19.568.193 zł - firma EGIS POLAND Sp. z o.o." - poinformował Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

"Dokumentacja projektowa ma być gotowa w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą i obejmie projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz niezbędne decyzje administracyjne" - zaznaczył SZRM.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasto zabezpieczyło na ten cel około 5,6 miliona złotych. Najtańsza oferta jest zatem o 3,7 miliona złotych droższa. - Wystąpimy o dodatkowe fundusze, żeby mieć pełną kwotę, która umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy - "Gazecie Stołecznej" rzeczniczka SZRM.

Zerwana umowa

W ubiegłym roku władze Warszawy podjęły decyzję, że wschodni odcinek śródmiejskiej obwodnicy będzie budowany w trzech etapach: od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej z wyłączeniem tunelu drogowego pod rondem, od Radzymińskiej do ronda Żaba oraz tunel pod rondem Wiatraczna.

Umowa na projekt pierwszego odcinka była już podpisana z innym wykonawcą. Jednak prace nie zostały podjęte ze względu na przeciągający się proces wydawania decyzji środowiskowej. Na ten ważny dokument miasto czekało ponad pięć lat. Przewlekłość postępowania była nawet skarżona do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatecznie decyzja wpłynęła do SZRM w listopadzie 2022 roku.

Jak tłumaczył w ubiegłym roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, wykonawca projektu znalazł się "zupełnie w innych uwarunkowaniach, jeśli chodzi o koszty". Miasto próbowało negocjować warunki kontraktu. Okazało się to niemożliwe.

- Umowa z dotychczasowym projektantem została rozwiązana za porozumieniem stron. W międzyczasie uzyskaliśmy od biur i jednostek miejskich aktualne wytyczne - informowała nas w czerwcu Agata Choińska-Ostrowska.

Projektowany przebieg obwodnicy śródmiejskiej
Projektowany przebieg obwodnicy śródmiejskiej
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Bez nowej decyzji

Nowy projektant będzie kontynuował prace nad dokumentacją i przygotuje koncepcję tunelu, który ma powstać w ramach trzeciego etapu inwestycji.

Rzeczniczka SZRM wskazywała, że ustalenia z tej koncepcji wraz z rozwiązaniami projektowymi budowy trzeciej linii metra oraz koncepcją rejonu ronda Wiatraczna będą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac nad projektem budowlanym obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej. - Zakładamy, że w pracach tych w wysokim stopniu wykorzystane zostaną dotychczasowe opracowania projektowe - podkreśliła.

SZRM nie przewiduje konieczności pozyskiwania nowej decyzji środowiskowej. W ramach pozyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przeprowadzona zostanie ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Co z pozostałymi odcinkami?

W przypadku odcinka pomiędzy Radzymińską a rondem Żaba umowa na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podpisana w lipcu ubiegłego roku. Termin realizacji prac w tym zakresie to lipiec 2026 roku.

O tym, jak będzie przebiegać tunel obwodnicy śródmiejskiej, który w przyszłości ma wtłoczyć ruch na Trasę Łazienkowską, zależy od projektu trzeciej linii metra ze Stadionu Narodowego na Gocław. W marcu ubiegłego roku miasto podpisało umowę na projekt. Budowa pochłonie olbrzymie środki, nawet pięć miliardów złotych. Prace budowlane mają zacząć się w 2028 roku.

20 lat obiecywania

Mieszkańcy Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka od dawna czekają na tę inwestycję. Dzięki niej możliwe byłoby wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Grochowskiej i Targowej. Pierwsza związana z tym obietnica padła w 2006 roku, gdy urząd prezydenta stolicy objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ukończenie całości trasy było wielokrotnie przesuwane.

Tę inwestycję obiecują od dwóch dekad. Wreszcie jakiś konkret
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tę inwestycję obiecują od dwóch dekad. Wreszcie jakiś konkret

Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieDrogi w Polsce
Czytaj także:
Potrącenie na Marymonckiej
Zmarła druga osoba ranna w wypadku na Marymonckiej
Bielany
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Okolice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
Bemowo
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
Okolice
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Okolice
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Okolice
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę
Praga Południe
Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu
Pijany rowerzysta jechał slalomem. Gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił tajemniczą paczkę
Okolice
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany
Okolice
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Okolice
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
Okolice
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
Okolice
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Okolice
Kolizja na skuterze wodnym
Kręcił "bączki" na wodzie. Nie zauważył drugiego skutera
Okolice
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
Praga Południe
Koniec prac na placu Zawiszy
"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy
Ochota
Nielegalna pirotechnika na koncercie Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Dantejskie sceny na koncercie białoruskiego rapera
Praga Południe
Ze skrytki w paczkomacie wyciekała żrąca substancja (zdjęcie ilustracyjne)
Z paczkomatu wyciekała żrąca substancja
Targówek
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
Trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Wpadł dzięki reakcji świadka
Okolice
Filtry Warszawskie
Abolicja za kradzież wody i zrzucanie ścieków. Wodociągi wydłużają termin
Policjanci zatrzymali seniora przed nadjeżdżającym pociągiem (zdjęcie ilustracyjne)
Starszy mężczyzna szedł w kierunku torów, po których jechał pociąg
Okolice
Policja kontroluje rowerzystę
"Jechał slalomem, wydmuchał blisko trzy promile. Uważał, że nic złego nie zrobił"
Okolice
Prace przy pętli Kielecka
Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki