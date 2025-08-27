Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Inwestycja pochłonie około czterech miliardów złotych, do przetargu będą dopuszczone wyłącznie firmy z Unii Europejskiej, by zwiększyć szanse polskich wykonawców.

Rozpoczęcie robót zaplanowano na 2026 rok, a ich zakończenie ma nastąpić w 2029 roku. Prace będę wykonywane z zachowaniem ruchu kolejowego, ale czasowych zmian i utrudnień nie unikniemy.

Przy siedmiu zmodernizowanych peronach Warszawy Wschodniej zainstalowanych zostanie 14 wind i siedem par ruchomych schodów. Inwestycja obejmie wszystkie elementy infrastruktury kolejowej: tory, rozjazdy, trakcję i wiadukty.

Po zakończeniu prac na Dworcu Wschodnim kolejarzy czeka największe wyzwanie - przebudowa odcinka linii średnicowej w centrum Warszawy. Ta inwestycja planowana jest na lata 2031-2035.

Przed organizowanym w Polsce i Ukrainie Euro 2012 Dworzec Wschodni przeszedł lifting. Wyremontowano pawilon od strony Kijowskiej (do dziś robi dobre wrażenie) i wybudowano dworzec autobusowy po stronie Lubelskiej. Odpuszczono natomiast to, co między nimi, czyli perony. Pozostały te stare, zadaszone tylko w niewielkiej części, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami przez brak wind i ruchomych schodów. W ciągu czterech lat te zaniechania mają zostać nadrobione. - Zmiana będzie radykalna, to będzie miejsce na miarę naszych marzeń - zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia Źródło: PAP/Rafał Guz

Oddzielą ruch podmiejski i dalekobieżny na długim odcinku

Inwestycja skupi się na przebudowie siedmiu peronów, które zostaną w całości zadaszone, a ich wysokość ujednolicona. Informacje o rozkładzie jazdy będą dostępne na wyświetlaczach. Przebudowanych zostanie także 46 kilometrów torów i 57 kilometrów sieci trakcyjnej, by podnieść przepustowość linii.

- Polskie Linie Kolejowe uruchamiają dziś przetarg na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia, przetarg o wartości około czterech miliardów złotych - powiedział Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP PLK. - Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia będzie kompleksowa, obejmie około 40 kilometrów torów, 170 rozjazdów. Całkowicie przebudujemy perony, zbudujemy nowoczesną infrastrukturę pasażerską, czyli windy i system dynamicznej informacji pasażerskiej – opisywał Wyborski.

Zapewnił, że przepustowość stacji zostanie zwiększona dzięki przebudowie wyjazdów w kierunkach: Gdańsk (dla tego powstanie nowa estakada), Siedlce, Białystok, Lublin. - Po modernizacji linii z Wawra do Otwocka, którą zamierzamy podpisać za kilka tygodni, utworzy się 60-kilometrowy ciąg od Grodziska Mazowieckiego przez Warszawę do Otwocka, w którym będzie w pełni rozdzielony ruch podmiejski i dalekobieżny, co pozwoli na zwiększenie liczby obu rodzajów pociągów – tłumaczył prezes PKP PLK.

Zachodnia gotowa, czas na Wschodnią, na koniec Centralna

Rozstrzygnięcie przetargu, szacowanego na cztery miliardy złotych, planowane jest w 2026 roku. Wtedy też mają rozpocząć się prace budowlane, które potrwają trzy lata.

Dariusz Klimczak zauważył, że ten i inne duże przetargi ogłoszone w ostatnim czasie, to szansa dla polskich przedsiębiorców. - Gdyż zawieramy klauzulę, że do przetargu nie mogą przystąpić firmy spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To odpowiedź na potrzeby polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców, którzy będą mieli większą szanse wygrać ten przetarg – mówił minister.

Odpowiedzialny za kolej w resorcie infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział, że w przyszłym miesiącu otwarty zostanie tunel na stacji Warszawa Zachodnia, tym samym zakończy się wielka przebudowa tamtego dworca. Dlatego kolejarze mogą się brać za kolejny, czyli właśnie Warszawę Wschodnią. A na koniec przyjdzie czas na najważniejszą ze stołecznych stacji – Warszawę Centralną, przez którą przewija się codziennie 55 tysięcy pasażerów.

- Łącznie te trzy stacje obsługują każdego dnia 120 tysięcy pasażerów. Ta liczba wzrośnie do 180 tysięcy w perspektywie następnych dziesięciu lat. Dla tych pasażerów tworzymy tę infrastrukturę – wyliczał wiceminister Malepszak. - Plan jest prosty. Cztery miliardy złotych, które tu włożymy oznacza poprawę przepustowości infrastruktury, możliwość wytrasowania większej liczby pociągów. W rozkładzie jazdy pociągów będzie mogło być więcej – dodał.

Windy, schody ruchome i nowy łącznik między tunelami

Jednak najpierw pasażerów czeka kilka lat utrudnień. - Część pociągów zostanie przekierowana do stacji Warszawa Gdańska, część będzie kończyć bieg na stacjach Warszawa Wschodnia lub Warszawa Zachodnia. Dokładne sfazowanie robót będzie ustalane z wykonawcą, którego poznamy w przyszłym roku, wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej, jak będzie wyglądać dostępność kolei przez te trzy lata - przyznał Piotr Wyborski z PKP PLK.

Szczegółowy zakres prac kolejowa spółka przedstawiła w komunikacie. "Przebudowane zostaną wszystkie trzy przejścia podziemne. W zachodnim tunelu (tym bliżej Wisły) pojawi się ścieżka rowerowa oraz tradycyjne schody prowadzące na perony 1, 2, 3 i 4. W środkowym przejściu zamontowane zostaną schody ruchome na perony 1, 2, 3, i 4), natomiast na perony podmiejskie prowadzić będą schody tradycyjne. Z kolei w przejściu wschodnim będzie odwrotnie – schody ruchome zapewnią dojście na perony 5, 6 i 7, a tradycyjne na perony 1, 2 3 i 4. Istniejące przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych pod peronem 6, co umożliwi wygodniejsze poruszanie się po stacji oraz umożliwi dojście do ulicy Tysiąclecia. Dojście na pociągi ułatwią także windy: 4 będą zamontowane w przejściu środkowym, 7 we wschodnim i 3 na perony 5, 6 i 7 przy nowym łączniku" - zapowiadają kolejarze.

Na Stadionie zbudują podziemne przejście do metra

W ramach zadania przebudowę czeka także pobliski przystanek Warszawa Stadion, gdzie dobudowany zostanie tymczasowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również podziemny łącznik kolei z metrem, który pozwoli na przesiadkę bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Dzięki kolejowej inwestycji warszawiacy zyskają także nowe przejście podziemne na wysokości Chodakowskiej oraz tunel drogowy z częścią pieszo-rowerową między Kijowską a Żupniczą (samorząd i kolej podzielą się kosztami).

Projekt średnicy do poprawki, prace dopiero w latach 30.

Po zakończeniu tych prac przyjdzie czas na najtrudniejsze – remont linii średnicowej między Warszawą Stadion a Warszawą Zachodnią. Ta inwestycja została przesunięta na lata 30., z uwagi na zmiany projektowe. Obecne władze uznały bowiem koncepcję poprzedników, która wykluczała zabudowę nad torami, za niedopracowaną, a wręcz błędną.

- Dokumentacja projektowa, którą przejęliśmy po poprzednikach była wybrakowana. Nie były ujęte takie elementy jak wiadukt nad torami w ciągu Emilii Plater, Dworzec Centralny, który wymaga prac modernizacyjnych, ponadto brak możliwości zabudowy w kierunku wschodnim i zachodnim od Dworca Centralnego. Wyciągamy wnioski z projektów wadliwych i niedopracowanych, nie możemy sobie pozwolić, żeby w obrębie najważniejszego węzła kolejowego w kraju zbudować coś, co będzie miało niską funkcjonalność. Stąd poprawki – tłumaczył wiceminister Piotr Malepszak. - Przewidujemy przebudowę środkowego odcinka linii średnicowej w latach 2031-35 - dodał.

Na nowej linii średnicowej pociągi będą jeździć z częstotliwością metra w godzinach szczytu: co dwie i pół minuty (dziś co niespełna cztery). Szybka Kolej Miejska liczy, że będzie mogła wejść w część tych slotów i zwiększyć liczbę kursów. Ale, jak przyznał w późniejszej rozmowie z dziennikarzami Marek Chmurski z zarządu SKM, to perspektywa dekady, kiedy zakończą się wszystkie prace. Nie przeszkadza to w snuciu różnych planów. - Chcemy też, żeby wszystkie połączenia do Lotniska Chopina jeździły przez Dworzec Śródmieście - zdradził Chmurski.

Co z kładką rowerową na kolejowej średnicy?

Wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina był natomiast dopytywany, co z kładką pieszo-rowerową na moście średnicowym, o której marzą warszawscy rowerzyści. - Będziemy zabiegać o wszystkie ważne, jakościowe zmiany dla mieszkańców. Najważniejsze, że jest chęć współpracy, że jest zrozumienie potrzeb miasta, bo średnica służy kolei, ale jest to też krwiobieg naszego miasta. Ale dziś jest zdecydowanie za wcześnie, żeby pewne rzeczy przesądzać – odpowiedział Mencina.

Warszawa Wschodnia to druga pod względem liczby obsługiwanych pociągów stacja kolejowa w stolicy. W ciągu doby przejeżdża przez nią około 280 pociągów dalekobieżnych i 670 aglomeracyjnych.

Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia Źródło: PAP/Rafał Guz