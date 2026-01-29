Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło: TVN24

Spółka PKP PLK poinformowała, że w przetargu na modernizację stacji Warszawa Wschodnia oferty złożyło sześć firm:

Konsorcjum ZUE S.A. i Duna Polska S.A. - 2 973 438 492,33 zł netto;

Konsorcjum Budimex S.A, Budimex Kolejnictwo S.A, MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. - 3 025 790 000,00 zł;

Konsorcjum INTERCOR Sp. z o.o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o, Adamietz Warszawa Sp. z o.o - 2 903 699 779,91 zł;

Konsorcjum GÜLERMAK S.A i Trakcja S.A - 2 988 664 009,33 zł;

Konsorcjum INTOP S.A., Track Tec Construction Sp. z o. o., Unibep S.A. - 2 211 803 756,37 zł;

Firma TORPOL S.A. - 2 783 384 667,73 zł.

PKP PLK przekazały, że wszystkie oferty mieszczą się w zakładanym na tę inwestycję budżecie, który wynosi 3 745 140 056,00 zł netto. "W przetargu nie mogły uczestniczyć firmy z państw trzecich" - zastrzegli kolejarze.

Podpisanie umowy z wykonawcą prac jest planowane na ten rok, natomiast zakończenie robót na 2029.

Przebudowa Warszawy Wschodniej

Przed organizowanym w Polsce i Ukrainie Euro 2012 Dworzec Wschodni przeszedł lifting. Wyremontowano pawilon od strony Kijowskiej (do dziś robi dobre wrażenie) i wybudowano dworzec autobusowy po stronie Lubelskiej. Odpuszczono natomiast to, co między nimi, czyli perony. Pozostały te stare, zadaszone tylko w niewielkiej części, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami przez brak wind i ruchomych schodów.

Inwestycja skupi się na przebudowie siedmiu peronów, które zostaną w całości zadaszone, a ich wysokość ujednolicona. Informacje o rozkładzie jazdy będą dostępne na wyświetlaczach. Przebudowanych zostanie także 46 kilometrów torów, 57 kilometrów sieci trakcyjnej i 170 rozjazdów, wszystko, by podnieść przepustowość linii.

W ramach zadania przebudowę czeka także pobliski przystanek Warszawa Stadion, gdzie dobudowany zostanie tymczasowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również podziemny łącznik kolei z metrem, który pozwoli na przesiadkę bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Dzięki kolejowej inwestycji Warszawiacy zyskają także tunel drogowy z częścią pieszo-rowerową na wysokości Chodakowskiej, między Kijowską a Żupniczą (samorząd i kolej podzielą się kosztami).

Po zakończeniu tych prac przyjdzie czas na najtrudniejsze: remont linii średnicowej między Warszawą Stadion a Warszawą Zachodnią. Ta inwestycja została przesunięta na lata 30., z uwagi na zmiany projektowe.