Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania

Odnowiona kamienica przy Targowej 62 Źródło: UM Warszawa Odnowiona kamienica przy Targowej 62 Źródło: UM Warszawa Odnowiona kamienica przy Targowej 62 Źródło: UM Warszawa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stołeczny ratusz poinformował, że remont kamienicy dobiega końca. "Odnowiona elewacja już z daleka wyróżnia się estetyką i dbałością o szczegóły architektoniczne. Remont przeprowadzany przez wspólnotę mieszkaniową miasto wsparło dotacją" - podkreśla ratusz.

Odtworzone zdobienia elewacji i balkony

Urzędnicy przypominają, że kamienica powstała jako neogotycka inwestycja Hersza Grunberga i wyróżniała się na tle skromniejszej zabudowy Pragi. Przetrwała wojnę bez większych zniszczeń, jej wygląd zmienił się w pierwszych powojennych dekadach. "W 2024 roku wspólnota zdecydowała o przywróceniu historycznej kompozycji elewacji. Badacze przeanalizowali zachowane fragmenty ceramicznej licówki oraz fotografie archiwalne, które okazały się wystarczająco dokładne, by odtworzyć pierwotny wygląd fasady" - wskazuje stołeczny urząd.

Projekt renowacji budynku został zgłoszony do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, które przyznało na ten cel ponad 350 tys. zł dofinansowania. Koszt całej inwestycji przekracza 1,5 mln zł. Zakres robót obejmował skucie tynków, naprawę ścian i wykonanie izolacji fundamentów. Na elewację wróciły płytki ceramiczne, a specjaliści odtworzyli sztukaterie, dekoracje neogotyckie oraz elementy szczytów. Wróciły także ozdobne formy metalowe.

Przebudowane zostały też balkony. Powojenne betonowe konstrukcje usunięto, zastępując je historycznymi z dekoracyjnymi wspornikami i tralkowymi balustradami. Ważnym etapem była również wymiana stolarki. W bocznych i centralnej wieżyczce ponownie pojawiły się półokrągłe okna, przywracając budynkowi wygląd z czasów jego powstania.

Czytaj też: Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem

Dawny tor kolarski jest już zabytkiem Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl