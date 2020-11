"Do awarii doszło w części nieobjętej jeszcze pracami wzmacniającymi"

W niedzielę przy ulicy Wrzesińskiej 2 na Pradze Północ zawaliła się część kamienicy. Jak przekazał nam rano rzecznik prasowy komendy na Pradze Północ Irmina Sulich, sprawa trafiła już do kierownika dochodzeniówki, ale policja nie wszczęła jeszcze postępowania. - W niedzielę około 10.40 otrzymaliśmy zgłoszenie o zawaleniu się części budynku przy ulicy Wrzesińskiej. Na miejscu nikogo nie było, ale przed budynkiem stały zaparkowane samochody. W jednym z nich została uszkodzona przednia szyba, a dwa inne pojazdy zostały zakurzone - poinformowała Sulich.

"Zależy nam na odbudowie w oryginalnym, historycznym kształcie"

Inwestor modernizacji budynku przy Wrzesińskiej, firma Zeitgeist Asset Management precyzuje zaś, że w obiekcie osunęła się część ściany zewnętrznej oraz fragment stropów drewnianych. "We współpracy z mazowieckim konserwatorem zabytków, nadzorem budowlanym oraz przedstawicielami dzielnicy Praga-Północ, podjęta zostanie decyzja na temat dalszego remontu nieruchomości" - czytamy w przesłanym nam oświadczeniu.

Deweloper zwrócił też uwagę, że Zeitgeist Asset Management to firma wyspecjalizowana w renowacji historycznych nieruchomości w Czechach, Polsce oraz na Węgrzech. "Nasza strategia opiera się na przywracaniu do życia wiekowych budynków, aby następnie oferować je w formie najmu. Dlatego wypadek na nieruchomości Wrzesińska 2 jest dla nas bolesnym wydarzeniem. Zależy nam na odbudowie budynku w jego oryginalnym, historycznym kształcie. Zatrudniliśmy do współpracy renomowaną pracownię architektoniczną, specjalizującą się rewitalizacji wiekowych budowli oraz generalnego wykonawcę doświadczonego w pracy na starszych obiektach. Mamy nadzieję, że wynikiem konsultacji w zakresie remontu budynku, będzie możliwość kontynuacji prac" - podsumował inwestor.