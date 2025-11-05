Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Północ

"Mecenas" przyjechał po pieniądze. Seniorka straciła 125 tysięcy

Zatrzymany 46-latek
Policjanci zatrzymali "odbieraka"
Źródło: KRP Warszawa II
Seniorka z Pragi Północ została oszukana metodą "na wypadek". "Mecenasowi" przekazała 125 tysięcy złotych. Policjanci do sprawy oszustwa zatrzymali 46-letniego mieszkańca Krakowa. Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił do aresztu.

Wszystko zaczęło się od telefonu, który mieszkanka Pragi Północ odebrała od nieznajomego mężczyzny.

Zadzwonił i opowiedział o wypadku bratanka

"Poinformował ją, że jej bratanek spowodował wypadek i został zatrzymany. By odzyskać wolność musi wpłacić kaucję. Przekazał również, że po odbiór gotówki ma przyjechać 'mecenas'. Seniorka uwierzyła w tę historię. Przygotowała pieniądze na rzekomą kaucję. Po gotówkę przyjechał mężczyzna, któremu wręczyła 125 000 złotych" - poinformowała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Sprawę zajęli się kryminalni z mokotowskiej komendy rejonowej. Pracę ułatwił fakt, że od pewnego czasu interesowali się mężczyzną, który mógł dokonywać oszustw "na legendę". Zatrzymali "odbieraka". "Okazał się nim 46-letni mieszkaniec Krakowa. Policjanci odzyskali pieniądze, które w wyniku oszustwa utraciła kobieta" - podkreśliła Haberska.

Kryminalna przeszłość może mieć wpływ na karę

Zatrzymany mężczyzna trafił do komendy policji przy ulicy Malczewskiego. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu oszustwa.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące.

"Zgodnie z kodeksem karnym mężczyzna może podlegać karze pozbawienia wolności do 8 lat, a ze względu na swoją kryminalną przeszłość jego kara może ulec zwiększeniu o połowę" - doprecyzowała Haberska.

Najpopularniejsze metody oszustów

Policjanci przypominają, by podczas rozmowy z nieznajomymi zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. "Nie daj się presji czasu ani próbom zastraszania. Natychmiast zakończ rozmowę, skontaktuj się z rodziną lub zadzwoń na policję pod numer 112. Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcej osobie ani nie przelewaj ich na nieznane konto" - zaznaczyli.

Przypomnieli też najpopularniejsze metody oszustów:

- "Na wnuczka" – "Dziadku, pilnie potrzebuję pieniędzy, pożyczysz mi? Po pieniądze zgłosi się mój znajomy"

- "Na wypadek" – "Babciu, pomóż mi, miałam wypadek i potrąciłam kobietę. Potrzebuję pieniędzy, żeby załatwić sprawę. Policjant w cywilu zaraz się z Tobą skontaktuje"

- "Na policjanta"/"na prokuratora" – "Prowadzimy akcję przeciwko groźnym przestępcom. Wkrótce mogą ukraść Pani pieniądze. Musi nam Pani pomóc. Proszę przygotować gotówkę, my ją zabezpieczymy i zwrócimy"

- "Na pracownika banku" – "Ktoś włamał się na Pana konto i próbuje zaciągnąć kredyt. Aby ochronić oszczędności, trzeba przelać pieniądze na bezpieczne konto albo wpłacić je w wpłatomacie".

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPR Warszawa II

Przestępczość w WarszawieoszustwaPolicja
