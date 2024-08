Ostatnie Pokolenie protestowało przed koncertem Taylor Swift

Aktywiści z Ostatniego Pokolenia protestują przed koncertem Taylor Swift. Przykleili się do jezdni w bramie 7, prowadzącej na Stadion Narodowy. Interweniowali policjanci, którzy ściągnęli demonstrantów z jezdni i wylegitymowali.

"Dziś około godz. 10.00 5 osób w pomarańczowych kamizelkach (...) przykleiło się do jezdni w Bramie 7 na rogu ul. Siwca i Wybrzeża Szczecińskiego, którą na Stadion Narodowy wjeżdżała Taylor Swift na swój koncert w Warszawie" - podało w komunikacie Ostatnie Pokolenie.

Aktywiści dodali, że blokują wjazd czarnej furgonetki z obstawą ochroniarską. Mieli też obsypać wjazd pomarańczowym proszkiem i trzymali baner z napisem "Nie stać nas na superbogaczy". Jak wyjaśnili, hasło to odnosi się do tego, że "1% najbogatszych ludzi na świecie, miliarderów jak Taylor, odpowiada za tyle samo emisji CO2, co najbiejdniejsze 2/3 ludzkości, czyli 5 miliardów ludzi".