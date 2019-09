Ogromny kredyt na rozbudowę II linii metra. Umowa podpisana

Pieniądze mają zabezpieczyć finansowanie dalszej rozbudowy II linii metra. Chodzi o przedłużenie linii na zachód (9,3 kilometra) od istniejącej stacji Rondo Daszyńskiego do nowej stacji techniczno-postojowej Karolin, a także na północny-wschód (7,1 kilometra) do stacji Bródno.

"Zdeterminowani by inwestować w jakość miejskiej infrastruktury.

- Warszawa jest miastem, które rozwija się niezwykle dynamicznie. Choć utrzymanie tego trendu nie jest łatwe, ze względu na stale rosnące obciążenia. Mimo to jesteśmy zdeterminowani by inwestować w jakość miejskiej infrastruktury. Między innymi chcemy by warszawianki i warszawiacy korzystali z nowoczesnej i przyjaznej środowisku komunikacji miejskiej, w tym z kolejnych odcinków metra - powiedział z tej okazji prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.