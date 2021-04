Konserwator kazał odbudować zburzoną halę na Pradze

We wtorek Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem profilu na Facebooku. "Prof. Jakub Lewicki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał właścicielowi XIX-wiecznych budynków wchodzących w skład Stalowni Praskiej w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 2/4 przywrócenie ich do poprzedniego stanu poprzez odbudowę rozebranych elementów (hal). Obiekty figurują w rejestrze zabytków". Jak dodano we wpisie, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.