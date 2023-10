Byli "czujkami". Jeden wpuścił policjanta, drugi dosłownie skoczył w ręce funkcjonariuszy

"Czujki" zawiodły

Gdy policjant wszedł na klatkę, zobaczył młodego mężczyznę, który właśnie segregował zawiniątka z folii aluminiowej. Na okrzyk "stój, Policja!" upuścił trzymane w dłoniach pudełko. Został obezwładniony, a policjant wezwał na miejsce pozostałych funkcjonariuszy. Dopiero, gdy na miejsce biegł pierwszy z nich, będący na "czujce" 18-latek zorientował się, że to policjanci. Poinformował kolegę z klatki schodowej, by uciekał, gdy ten był już zatrzymany. Sygnał od drugiego 18-latka też przyszedł za późni. W dodatku, próbując uciekać, przeskoczył on ogrodzenie, lądując przed policjantami.

Kilkaset zawiniątek z narkotykami

Mężczyźni usłyszeli zarzuty. 22-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast dwóch 18-latków usłyszało zarzut poplecznictwa, za co grozi od trzech miesięcy do lat pięciu