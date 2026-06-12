Okolice Znów pali się składowisko odpadów w Sokołowie Dariusz Gałązka |

Pożar składowiska odpadów w Sokołowie (maj 2025) Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Informację o pożarze na składowisko otrzymaliśmy po godzinie 14 na Kontakt24. Słup dymu widać z oddalonego o pięć kilometrów Raszyna.

- Zgłoszenie o pożarze na składowisku odpadów w Sokołowie wpłynęło do nas o godzinie 14.15. Pożarem objęta jest hałda o wymiarach 10 na 50 metrów. NA miejsce zadysponowano dziewięć zastępów straży. Akcja gaśnicza jest w toku - przekazał nam młodszy kapitan Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Kontrole i decyzje o wstrzymaniu działalności

O pożarach na składowisku informowaliśmy w marcu tego roku i czterokrotnie w ubiegłym roku. Jak ustaliliśmy, gdy doszło do pierwszego z nich, składowisku już od kilku miesięcy przyglądał się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspektorzy ustalili wówczas, że prowadząca je firma nie posiada stosownych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami i w lipcu 2023 roku wydali decyzję o wstrzymaniu działalności. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się w WIOŚ, że nie była ona nadal prawomocna z powodu odwołania.

W sprawie składowiska interweniowały też władze gminy, które dwukrotnie wzywały spółkę do usunięcia odpadów.

Trwa śledztwo, ale wątek pożarów nie jest badany

Działalność składowiska zainteresowała także śledczych. Postępowanie w tej sprawie przejął łódzki wydział zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

- Przedmiotem śledztwa jest działalność przynajmniej dwóch zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami, jak również poświadczaniem nieprawdy w dokumentach potwierdzających recykling odpadów oraz obrót odpadami - informowała wiosną ubiegłego roku prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

W kolejnych miesiącach okazało się, że śledczy przedstawili zarzuty w wątku dotyczącym składowiska w Sokołowie. - Zarzut ogłoszono wobec prezesa zarządu spółki, zajmującej teren składowiska. Mężczyzna ten został tymczasowo aresztowany - przekazała nam w listopadzie prok. Calów-Jaszewska.