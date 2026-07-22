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Okolice

Tragiczny finał poszukiwań warszawskiego poety

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Piotr Kuśmirek zginął na Słowacji
Poszukiwania zaginionych dzieci, kampania Fundacji Itaka (materiał z lipca 2025)
Źródło zdj. gł.: KPP w Wołominie
Policja potwierdziła, że poszukiwany od ponad roku Piotr Kuśmirek zginął w wypadku na Słowacji. Jego tożsamość udało się potwierdzić po wielu miesiącach od śmierci dzięki badaniom genetycznym. Poeta i księgarz z Warszawy ostatni raz kontaktował się z rodziną w marcu ubiegłego roku.

Sprawę zaginięcia Kuśmirka prowadziła policja z podwarszawskich Ząbek. Jak podawała w komunikacie, po raz ostatni mężczyzna widziany był 1 marca 2025 roku w Warszawie. Tego dnia wyszedł z domu matki w powiecie sochaczewskim po godzinie 14 i pojechał do Warszawy.

"Około godz. 17:30 na terenie galerii handlowej w Warszawie dokonał kilku wypłat z bankomatu, a następnie najprawdopodobniej publicznym środkiem komunikacji udał się w kierunku południowej granicy Polski. Ostatni ślad po zaginionym pochodzi z 9 marca 2025 r. w Słowacji" - informowała policja w Ząbkach.

Piotr Kuśmirek zginął na Słowacji
Piotr Kuśmirek zginął na Słowacji
Źródło zdjęcia: KPP w Wołominie

Wypadek i pogrzeb na Słowacji

Jak podała gazeta.pl, 19 lipca bliscy zaginionego poinformowali o tragicznym finale poszukiwań. Potwierdzili, że 13 marca ubiegłego roku Kuśmirek zginął w wypadku na terenie Słowacji i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Dlaczego dopiero teraz potwierdzono, że zaginiony zmarł na Słowacji? Jak wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl oficer prasowy policji w Wołominie aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska, tożsamość Piotra Kuśmirka została potwierdzona po badaniach genetycznych, które - jak opisała - są procesem długotrwałym. Później o ich wynikach słowacka policja poinformowała Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

- Następnie te informacje wpłynęły do jednostki poszukującej pana Piotra, czyli do komisariatu w Ząbkach. Niezwłocznie została powiadomiona o tym również rodzina zaginionego - zrelacjonowała policjantka.

Potwierdziła, że zwłoki mężczyzny zostały znalezione jeszcze w marcu zeszłego roku, ale słowacka policja nie znała wówczas tożsamości tej osoby. - Mężczyzna został znaleziony przy torach i obrażania wskazywały na potrącenie przez pociąg - dodała.

Kim był Piotr Kuśmirek?

Piotr Kuśmirek był poetą i księgarzem, laureatem kilku prestiżowych konkursów poetyckich, m.in. nagród głównych w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina, IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R.M. Rilkego, XIV konkursie im. Rafała Wojaczka oraz VII Tyskiej Zimy Poetyckiej. Zmarł w wieku 47 lat.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
zaginieniPolicja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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