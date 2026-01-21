Logo TVN Warszawa
Zaginął 12-letni Krzysztof. Trwają poszukiwania

Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Funkcjonariusze z powiatu warszawskiego zachodniego prowadzą poszukiwania 12-letniego Krzysztofa Sworzeniowskiego. Chłopiec wyszedł w środę rano z domu w miejscowości Koczargi Stare i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.

- Potwierdzam, trwają poszukiwania 12-letniego chłopca, który w środę rano wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi - mówi nam podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. - W akcji poszukiwawczej biorą udział policjanci z całego powiatu, funkcjonariusze z komendy stołecznej, przewodnik z psem oraz strażacy.

Jak podaje policjantka, decyzją komendanta został ogłoszony alarm dla wszystkich funkcjonariuszy z komendy. Chłopiec opuścił dom około godz. 8.30.

Rysopis zaginionego: wzrost 146 cm, szczupła budowa ciała, włosy koloru blond, oczy zielone, ubrany był w niebieską kurtkę w niebiesko-białą kratę, ciemnozieloną czapkę, ciemne spodnie dresowe, buty zimowe do kostek ocieplone, ciemny plecak.

- Apelujemy z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu poszukiwanego o kontakt osobisty w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach, przy ul. Warszawskiej 276 lub telefoniczny pod numerami 47 72 43 900, 47 72 901, całodobowym numerem alarmowym 112 lub powiadomienie najbliższej jednostki policji - dodaje policjantka.

Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki