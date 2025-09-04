Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze (wideo bez dźwięku)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: 1 września do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie wpłynęła ekspertyza dotycząca stanu technicznego bloku w Ząbkach.

Jej wykonanie PINB zlecił ekspertom z zakresu konstrukcji budowlanych oraz specjalistom z zakresu wszystkich instalacji, jakie znajdowały się w budynku.

Opracowanie ma niemal 500 stron. Składają się na nie cztery tomy. Ich analiza potrwa około miesiąca.

Na zdjęciach i nagraniu wykonanych z drona pokazujemy, jak budynek wygląda dwa miesiące po pożarze.

Ponad pół tysiąca osób straciło dach nad głową po pożarze, który wybuchł 3 lipca w bloku przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Ogień strawił cały dach budynku w kształcie litery U oraz lokale na poddaszu, przedostał się także do części mieszkań na niższych piętrach. Strażacy ujawnili, że płomienie dotarły nawet do garażu podziemnego. Wiele mieszkań zalała woda. W sumie zniszczonych zostało ponad 200 lokali.

Po zakończeniu akcji gaśniczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wydał decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Powołał także komisję do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej. W jej skład weszli przedstawiciele nadzoru budowlanego, starostwa powiatowego, straży pożarnej oraz rzeczoznawca budowlany.

Następnie PINB zlecił prace nad ekspertyzą dotyczącą stanu budynku po pożarze. Jej wykonanie powierzono specjalistom z zakresu wszystkich instalacji, które były w budynku, czyli elektrycznej gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ekspertowi z zakresu konstrukcji budowlanych.

Ekspertyza miał powstać w ciągu miesiąca, ale termin jej ukończenia został wydłużony do końca sierpnia. Jak ustaliliśmy, powodem było między innymi oczekiwanie na wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wytrzymałości próbek materiałów takich jak beton czy stal.

Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Niemal 500 stron analiz

Dokument trafił do wołomińskiego PINB-u w poniedziałek, 1 września.

- Złożona ekspertyza jest opracowaniem bardzo obszernym. Składa się z pierwszego tomu posiadającego 130 stron oraz z trzech tomów kart poszczególnych lokali, które łącznie posiadają 350 stron - poinformował nas Paweł Mędrzycki, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Wołominie.

Dowiedzieliśmy się, że około miesiąca może potrwać zapoznawanie się z ekspertyzą i weryfikacja jej kompletności.

- W związku z tym, że opracowanie jest bardzo obszerne, wymagany jest czas aby zapoznać się z całością materiału, na podstawie którego ustalić będzie można jakie elementy budynku mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, a także jaki zakres prac będzie niezbędny do wykonania w celu przywrócenia budynku do stanu pozwalającego na jego bezpieczne użytkowanie - wyjaśnia Mędrzycki.

Następnie PINB wyda decyzję, która umożliwi wykonywanie robót budowlanych zabezpieczających budynek i zmierzających do doprowadzenia go do stanu używalności.

Tak wyglądał pożar w Ząbkach Pożar w Ząbkach Źródło: Jarek/Kontakt24 Pożar w Ząbkach Źródło: zzzinform/Kontakt24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach Źródło: TVN24 Pożar w Ząbkach dron Źródło: TVN24 Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP Pożar budynku mieszkalnego w Ząbkach Źródło: X/@Kierzkowski_PSP

Budynek będzie wymagał odbudowy

W sierpniu wołomiński nadzór budowlany przekazał naszej redakcji, że podczas oględzin komisji ds. katastrofy na miejscu pożaru stwierdzono, że zniszczenia obejmują kondygnację czwartą i piątą wraz z konstrukcją dachu oraz wszystkie instalacje znajdujące się w budynku.

- Eliminuje to na chwilę obecną możliwość przywrócenia budynku do użytkowania nawet w części lokali, które nie uległy spaleniu i zalaniu - przekazał Mędrzycki.

Inspektorzy przewidywali, że zakres prac budowlanych wymaganych do odtworzenia budynku do stanu przed pożarem "przekracza definicję zwykłego remontu". Jak wyjaśnił Mędrzycki, istnieje prawdopodobieństwo konieczności usunięcia części stropów w budynku oraz ich odbudowy.

- W związku z powyższym w celu wykonania takich robót niezbędne będzie sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę - dodał.

Śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach

3 lipca po godzinie 19 zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Ogień objął trzy połączone ze sobą skrzydła. Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta. Trzy osoby, które były na zewnątrz obiektu, doznały bardzo lekkich urazów, nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 4 lipca wszczęła śledztwo w sprawie pożaru budynku w Ząbkach. Śledczy zajęli się przesłuchaniami świadków, przeprowadzili także oględziny budynku, również z udziałem skanera 3D. Następnie przekazali materiały dowodowe biegłemu z zakresu pożarnictwa. Jego zadaniem jest ustalenie przyczyny pożaru oraz rozmiaru szkód.

Jak przekazała nam rzeczniczka jednostki prokurator Karolina Staros, śledczy czekają obecnie na opinię biegłego. Po jej uzyskaniu będą podejmować decyzje o dalszych czynnościach w tej sprawie.

Wnętrza budynku w Ząbkach Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji Wnętrza budynku w Ząbkach Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Pomoc dla mieszkańców

Pod koniec sierpnia miasto Ząbki uruchomiło pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarze. Właściciele lokali mogą składać wnioski o dotację celową na dopłatę do mieszkania. Maksymalnie otrzymają 10 tysięcy złotych, wypłacanych w pięciu miesięcznych ratach.

Władze Ząbek organizują akcje i pikniki charytatywne, aby zgromadzić środki na pomoc dla pogorzelców. Burmistrzyni Małgorzata Zyśk poinformowała, że uruchomienie dotacji z miejskich środków było możliwe także dzięki funduszom z województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego oraz wsparciu z sąsiednich gmin, gmin stowarzyszonych w Metropoli Warszawa i PKO BP.

OGLĄDAJ: TVN24 HD