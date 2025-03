Przypomina przedwojenny wagon. Wyjątkowy dworzec po remoncie

Dworzec kolejowy w Ząbkach po remoncie Źródło: PKP S.A.

Zakończyła się modernizacja dworca kolejowego w Ząbkach. Budynek przypomina kształtem wagon z lat 30. XX wieku, towarzyszą mu dwie skrzydlate wiaty. Przywrócono mu historyczny wygląd, uzupełniając o współczesne udogodnienia dla pasażerów. Prace kosztowały niemal siedem milionów złotych.

Prace przy przebudowie niewielkiego dworca w podwarszawskich Ząbkach rozpoczęły się w 2023 roku. Obiekt przeszedł modernizację, zachowano jednak jego historyczny charakter.

"Budynek ten był jednym z wielu typowych dworców-poczekalni, które budowano w aglomeracji warszawskiej między innymi przy liniach grodziskiej czy otwockiej. Wybudowano go w 1952 roku według projektu inż. Kazimierza Brandta. Choć ma bardziej uproszczoną formę, to nawiązuje wyglądem do przedwojennych skrzydlatych wiat, których architekt był współautorem" - opisały Polskie Koleje Państwowe w komunikacie.

Przypomina stary wagon

Budynek swoim kształtem przypomina nadwozia wagonów osobowych z lat 30. XX wieku. Nawiązuje do nich również wysokość ułożenia płytek na elewacji, a także stolarka okienna o podziałach przypominających okna wagonowe.

Renowację przeszły klinkierowe płytki, a tynki wykonane zostały na wzór historycznych. Budynek zyskał też nowe, ale nawiązujące do dawnych okna i drzwi oraz zegary. Pod wiatami zaprojektowano otwarte poczekalnie osłonięte szklanymi ściankami z ławkami i przysiadkami, a także gablotami na rozkłady jazdy pociągów. Z kolei na dachu dworca znalazły się przestrzenne napisy z nazwą obiektu.

Nawiązania do wyglądu starego wagonu odnajdziemy także we wnętrzu dworca. W poczekalni zamontowano drewniane ławki. Znajduje się tam również odrestaurowany piec kaflowy oraz posadzka z geometrycznym wzorem.

Udogodnienia i ekologiczne rozwiązania

"Nowymi udogodnieniami są ogólnodostępne toalety, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów, klimatyzacja oraz defibrylator AED" - wyliczają kolejarze. W budynku wprowadzono rozwiązania ułatwiające korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami. Są tam między innymi oznaczenia w alfabecie Braille'a i mapy dotykowe dworca.

Z myślą o ekologii zastosowano energooszczędne oświetlenie i panele fotowoltaiczne, a pracą urządzeń i instalacji - w tym systemów bezpieczeństwa - steruje system inteligentnego zarządzania budynkiem, kontrolujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody.

W ramach inwestycji kolejarze zagospodarowali część terenu wzdłuż ulicy 3 Maja. Ułożono tam nowy chodnik, powstał również parking na 25 samochodów oraz miejsca kiss&ride, a także wiata z 30 stojakami na rowery i stacją do ich naprawy.

Remont za niemal 7 milionów złotych

Przebudowa dworca w Ząbkach kosztowała 6,8 mln zł. Inwestycja była realizowana w formule "projektuj i buduj" w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Na zlecenie Polskich Kolei Państwowych dokumentację projektową oraz roboty budowlane wykonała firma MERX sp. z o.o. z Warszawy. W poprzednich latach modernizację przeszedł peron w Ząbkach i przebiegająca przez miejscowość linia kolejowa.