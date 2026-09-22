Okolice "Był tak pijany, że nie wiedział, gdzie się znajduje". Wiózł w aucie dziecko Oprac. Katarzyna Kędra |

Prawo jazdy zatrzymane na trzy miesiące, za dalszą jazdę można je stracić na pięć lat Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KPP w Zwoleniu

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W niedzielę po godzinie 19. wyszkowscy policjanci dostali zgłoszenie o pijanym mężczyźnie za kółkiem Volkswagena na trasie S8, w rejonie węzła Mostówka.

Dwa promile kierowcy i 6-latek w aucie

Na miejscu funkcjonariusze zastali 50‑letniego obywatela Ukrainy siedzącego za kierownicą. "Od mężczyzny czuć było alkohol. Jak ustalili policjanci, kierowca zjechał z trasy na zatokę autobusową, wysiadł z pojazdu i podszedł do stojącego tam mężczyzny, pytając go, gdzie się znajduje. Po chwili wrócił do samochodu i próbował kontynuować jazdę, jednak nie był w stanie uruchomić pojazdu. Zaniepokojony świadek natychmiast powiadomił służby. Jak się okazało, nietrzeźwy kierujący nie podróżował sam - w samochodzie znajdował się jego 6‑letni syn" - przekazała oficer prasowa wyszkowskiej policji podkomisarz Wioleta Szymanik.

Policjantka dodała, że badanie alkomatem wykazało u 50‑latka ponad dwa promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, stracił prawo jazdy i trafił do policyjnej celi. Dziecko zostało przekazane pod opiekę matki.

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"Skrajnie nieodpowiedzialny kierowca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci wdrożyli również przepisy dotyczące konfiskaty pojazdu, którym się poruszał" - opisała rzeczniczka wyszkowskiej policji.