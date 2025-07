Do zdarzenia doszło w miejscowości Wsola koło Radomia Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w nocy na ulicy Warszawskiej we Wsoli. Z ustaleń radomskiej drogówki wynika, że 34-letni obywatel Ukrainy, kierujący ciężarówką marki Scania, przewoził kilkutonowy betonowy zbiornik na szambo. Według funkcjonariuszy nie został on prawidłowo zabezpieczony i podczas jazdy wypadł z przyczepy na jezdnię.

"Zbiornik o pojemności pięciu tysięcy litrów i wadze kilku ton uszkodził nawierzchnię asfaltową oraz bariery energochłonne. Na szczęście w pobliżu nie znajdowali się inni uczestnicy ruchu drogowego, co zapobiegło tragedii" - relacjonuje w komunikacie młodszy aspirant Dorota Wiatr-Kurzawa z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Kierowca ciężarówki stracił prawo jazdy

Policjanci skontrolowali kierowcę i ujawnili, że wykonywał transport bez rejestracji czasu pracy, co jest nielegalne. "W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu" - informuje mł. asp. Wiatr-Kurzawa.

"Apelujemy do kierowców o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad prawidłowego zabezpieczania ładunków. To nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego" - przypomina policjantka.