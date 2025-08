Woda nie wybacza błędów. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Policjanci przypominają o bezpieczeństwie nad wodą Źródło: KSP

W Warszawie do ostatniej tragedii doszło w sobotę, 26 lipca, w Parku Szczęśliwickim na Ochocie. Utonął tam wędkarz. We wtorek, 22 lipca, z rzeki Jeziorki na wysokości Konstancina-Jeziorny wyłowiono ciało mężczyzny. 2 lipca w Wiśle w miejscowości Nadbrzeż obok Otwocka Wielkiego utonął 30-latek. W sobotę, 21 czerwca 21-letni mężczyzna chciał wykąpać się w Wiśle w okolicach rezerwatu przyrody Zakole Zakroczymskie, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. Wszedł do wody i już nie wypłynął. Ciało znaleźli nurkowie.

Nad wodą zawsze trzeba zachować rozwagę i dbać o bezpieczeństwo nasze, bliskich oraz osób postronnych w trakcie wypoczynku nad akwenami wodnymi.

"Pamiętajmy, alkohol, brawura i przecenianie własnych umiejętności to główne przyczyny utonięć, bądź kalectwa. Nie zapominajmy o rozmawianiu ze swoimi dziećmi o powyższych zagrożeniach. Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych miejscach zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy, więc podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy, że wypoczynek nad wodą, to nie tylko relaks, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga i przezorność wypoczywających" - przypominają policjanci.

Kto najczęściej tonie? "Utonięciom często towarzyszy alkohol, brawura, zgubne poczucie siły i umiejętności" Źródło: TVN24

Dlaczego toniemy

Jak pokazują dane statystyczne, jedną z najczęstszych przyczyn utonięć nadal jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji. Nawet jedno wypite piwo, szczególnie podczas dużych upałów może okazać się przyczyną ogromnej tragedii. Inne przyczyny utonięć, to brawura, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności bądź po prostu ich brak, a także korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych, wypadnięcie z łódek, jachtów, niekorzystanie ze środków ratunkowych i asekuracyjnych np. kapoków.

O tych zasadach nie zapominaj

Pływaj tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. Z policyjnych statystyk wynika, że do największej liczby utonięć dochodzi w miejscach niestrzeżonych, lecz nie zabronionych. W następnej kolejności wypadki utonięć występują podczas kąpieli w miejscach zabronionych, ogólnie pojętej nieostrożności nad wodą oraz braku rozwagi w czasie łowienia ryb.

Ogólnie pojęta nieostrożność nad wodą dotyczy zwłaszcza: kąpieli w miejscach niestrzeżonych, wskakiwania do wody bez schłodzenia ciała, wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, kąpieli w wodzie nieznanej, odpływania daleko od brzegu, kąpieli po zmroku lub podczas ograniczonej widoczności, nieznajomości zasad korzystania ze sprzętu pływającego, nieznajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie.

Statystyki policyjne wskazują, że do największej liczby utonięć dochodzi w rzekach. Kolejnym niebezpiecznym miejscem, gdzie odnotowano najwyższą liczbę utonięć, są jeziora. Najwięcej zagrożeń dotyczących tonięcia policjanci odnotowali w godzinach popołudniowych. Zdarzenia najczęściej dotyczyły osób powyżej 50 roku życia oraz osób w przedziale wiekowym pomiędzy 31-50 rokiem życia.

Nie spożywaj alkoholu w miejscach publicznych takich jak plaża. Pamiętaj, na nowo otwartym Moście pieszo-rowerowy w Warszawie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze aresztu lub grzywny nie niżej niż 2500 złotych.

Szlak wodny to też droga! Przestrzegaj znaków na wodzie, bądź uprzejmy, pamiętaj o zasadzie ruchu prawostronnego. Pamiętaj, jeśli znajdujesz się na mniejszej jednostce pływającej z większą możliwością manewru, ustąp pierwszeństwa.

Zadbaj o prawidłowe wyposażenie na łodzi czy statku. Statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodne z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku kiedy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających. Zgodnie z Ustawą o Żegludze Śródlądowej statkiem jest urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego.

Czarne punkty

Inicjatywa "Czarne punkty wodne" jest realizowana od lat przez mazowiecką policję, Urząd Marszałkowski oraz jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Jej celem jest ostrzeganie przed miejscami, gdzie kąpiel jest szczególnie niebezpieczna z powodu częstych utonięć lub innych zagrożeń. Tablice ostrzegawcze w czarno-żółtej kolorystyce, z minimalistyczną grafiką, są dobrze widoczne i mają działać na wyobraźnię, zniechęcając do ryzykownych zachowań.

Czarny punkt wodny (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Policja

Czarne punkty wodne w Warszawie Źródło: Mazovia - Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Czarne punkty wodne na Mazowszu Źródło: Mazovia - Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Lista czarnych punktów wodnych na Mazowszu (1) Źródło: Mazovia - Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Lista czarnych punktów wodnych na Mazowszu (2) Źródło: Mazovia - Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Lista czarnych punktów wodnych na Mazowszu (3) Źródło: Mazovia - Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Lista czarnych punktów wodnych na Mazowszu (4) Źródło: Mazovia - Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Tak tonie człowiek Źródło: TVN24 Łódź

Pamiętajmy, woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Dlatego apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą oraz zwracanie szczególnej uwagi na przebywające wraz z nami dzieci. policja