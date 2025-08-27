Logo TVN Warszawa
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"

Służby natleniają rzekę Wkrę
Katastrofa na Wkrze, przerażeni mieszkańcy rzucili się z pomocą
Źródło: Uwaga! TVN
Na płynącej przez Mazowsze rzece Wkrze doszło do poważnej katastrofy ekologicznej. Jak informuje urząd wojewódzki, dotychczas z rzeki wydobyto ponad 800 kilogramów śniętych ryb. Wciąż trwa akcja natleniania wody. Pomagają zarówno mieszkańcy okolicznych miejscowości, jak i przyjezdni.

13 sierpnia mieszkańcy Brudnic zauważyli, że ryby zaczęły podpływać do brzegu Wkry. - Mordowały się, walczyły o każdy oddech, jakby prosząc o ratunek - opowiada Katarzyna Peć, sołtyska wsi Brudnice.

- Zaczęliśmy wyławiać żywe ryby i przerzucaliśmy je na drugą stronę mostu. Najpierw ratowaliśmy to, co się rusza w rzece - dodają mieszkańcy.

Z godziny na godzinę w rzece przybywało śniętych ryb. Wkra zamieniała się w przyrodnicze cmentarzysko.

- Martwe ryby zbierało około 30-40 osób. Mieliśmy wolontariuszy. Przedwczoraj wyłowiono 300 kilogramów - mówi pani Zofia.

- Jestem nauczycielem w szkole podstawowej i przyjeżdżając do pomocy, chciałem dać przykład młodzieży i mieszkańcom, że tak właśnie należy działać - tłumaczy wolontariusz Kamil Przybyszewski. I dodaje: - Ta katastrofa, to nie jest tylko sprawa okolicznych mieszkańców, to sprawa dużo większej wagi.

Więcej w programie Uwagi!>> Katastrofa ekologiczna na Wkrze. "Czegoś takiego nie było nigdy"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę

Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę

Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze

Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze

Akcja napowietrzania wody

Do pracy przystąpiły służby. Rozpoczęła się akcja napowietrzania wody, a tym samym ratowania jeszcze żywych ryb. Pomagali strażacy i wędkarze.

- W Rydzynie zbierały się setki tysięcy ryb i "dziubkowały". Na szczęście udało się postawić aerator - mówi Przemysław Pałuba z Polskiego Związku Wędkarskiego.

- Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy - zaznacza pani Katarzyna.

Z powodu skażenia wielu turystów odwołało wakacje nad Wkrą. Służby nadal apelują o niekorzystanie z rzeki.

Z Wkry wyłowiono tysiące śniętych ryb
Z Wkry wyłowiono tysiące śniętych ryb
Źródło: Uwaga TVN

Co było przyczyną?

Zanieczyszczenie dotknęło ponad 50-kilometrowy odcinek Wkry. Po intensywnych ulewach inspektorzy ochrony środowiska odnotowali niedotlenienie wody w Lubowidzu, a następnie w miejscowościach Brudnice, Radzanowów oraz Strzegowo.

Okoliczności analizują naukowcy.

- W ostatnim miesiącu mieliśmy nawalne opady deszczów w regionie. Rzeka wylała i zalała okoliczne łąki. Przez dwa tygodnie zalana roślinność zgniła. A dodatkowy czynnik jest taki, że te łąki były nawożone nawozami rolniczymi - tłumaczy ichtiolog dr inż. Dariusz Ulikowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"

Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"

"Brudna, rdzawa woda" i śnięte ryby w rzece. Urząd ostrzega

"Brudna, rdzawa woda" i śnięte ryby w rzece. Urząd ostrzega

TVN24

Jak wskazują ichtiolodzy, przyczyną śmierci ryb był nagły spadek poziomu tlenu w wodzie. Po przejściu intensywnych opadów deszczu rzeka wylała na pobliskie pola, a powracając, zabrała ze sobą materię organiczną, w tym torf i nawozy.

Tuż po katastrofie na Wkrze brunatną wodę zauważono także w jej dopływach: Raciążnicy oraz Płonce. Okazało się, że niezależnie skażenie dotknęło także wód na północy Polski, na Żuławach Wiślanych. Z rzeki Elbląg wyłowiono sto pięćdziesiąt kilogramów martwych ryb. Przyczyną ich śnięcia, podobnie jak we Wkrze - okazała się przyducha. 

- Mamy dość dziwne przepisy, bo na przykład gnojowicę można wylewać w odległości co najmniej 100 metrów od zabudowań, natomiast od rzeki czy jezior ta odległość wynosi zaledwie 10 metrów. Mniejsze cieki nie mają w ogóle strefy ochronnej z zakazem wylewania tego typu nieczystości - zaznacza dr inż. Dariusz Ulikowski.

Sytuację na Wkrze monitorują urzędy - wydziały ochrony środowiska oraz Wody Polskie.

- Obecnie sytuacja jest pod kontrolą, jest na bieżąco monitorowana. Zanieczyszczenie przesuwa się wraz z nurtem w dół rzeki. Zastosowanie aeratorów oraz kontrolowanych zrzutów działania przynosi efekty - zapewnia Anna Truszczyńska z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Należy wprowadzić strefę buforową, ochronną z zakazem stosowania nawozów, bo te są spłukiwane do naszych wód i powodują tego typu problemy - uważa dr inż. Dariusz Ulikowski.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Dorota Pawlak/wg/katke/gp

Źródło: Uwaga! TVN

Źródło zdjęcia głównego: MUW

