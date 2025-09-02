Miał pozwolenie na uprawę konopi, ale nie tych, które znaleźli

Węgrowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową weszli na teren wytypowanej wcześniej posesji. Tam w budynku mieszkalnym odkryli pomieszczenie ukryte za ścianą. Było specjalnie przygotowane do uprawy konopi indyjskich. Miało podłączone instalacje: nawadniającą, wentylacyjną i elektryczną.
"33-letni mężczyzna posiadał pozwolenie na uprawę konopi, ale włóknistych. Obok legalnej działalności prowadził także uprawę nielegalnych odmian konopi indyjskich" - informuje asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.
Konopie w laboratorium, 33-latek z zarzutami
Policjanci przeszukali pomieszczenie. Znaleźli 368 sztuk konopi indyjskich różnych odmian i w różnej fazie wzrostu oraz 1,7 kilograma suszu. Trafią teraz do policyjnego laboratorium w celu dokładnej analizy.
"Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy, w tym tego, czy zabezpieczone narkotyki mogły trafić na rynek. 33-latek usłyszał zarzut uprawy znacznej ilości konopi indyjskich. Grodzi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności" - dodaje asp. Monika Księżopolska.
Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Węgrów