Miał pozwolenie na uprawę konopi, ale nie tych, które znaleźli

Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Policjanci zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich i zatrzymali 33-latka
Źródło: KPP Węgrów
Miał pozwolenie na uprawę konopi włóknistych, rozszerzył jednak działalność o nielegalne konopie indyjskie. Rosły w specjalnie przygotowanym i ukrytym pomieszczeniu. 33-latek usłyszał zarzuty, został objęty dozorem policyjnym.

Węgrowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową weszli na teren wytypowanej wcześniej posesji. Tam w budynku mieszkalnym odkryli pomieszczenie ukryte za ścianą. Było specjalnie przygotowane do uprawy konopi indyjskich. Miało podłączone instalacje: nawadniającą, wentylacyjną i elektryczną.

"33-letni mężczyzna posiadał pozwolenie na uprawę konopi, ale włóknistych. Obok legalnej działalności prowadził także uprawę nielegalnych odmian konopi indyjskich" - informuje asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.

Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Źródło: KPP Węgrów

Konopie w laboratorium, 33-latek z zarzutami

Policjanci przeszukali pomieszczenie. Znaleźli 368 sztuk konopi indyjskich różnych odmian i w różnej fazie wzrostu oraz 1,7 kilograma suszu. Trafią teraz do policyjnego laboratorium w celu dokładnej analizy.

"Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy, w tym tego, czy zabezpieczone narkotyki mogły trafić na rynek. 33-latek usłyszał zarzut uprawy znacznej ilości konopi indyjskich. Grodzi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności" - dodaje asp. Monika Księżopolska.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.

Za uprawę konopi indyjskich 33-latkowi grozi więzienie
Za uprawę konopi indyjskich 33-latkowi grozi więzienie
Źródło: KPP Węgrów
