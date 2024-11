Ten drugi rodzaj polega na fotografowaniu odległych obiektów z wysokości. Z perspektywy lotniczej nabiera to nowego wymiaru.

- Loty na wysokości przelotowej umożliwiają zobaczenie większego obszaru. Największym atutem dalekich obserwacji lotniczych jest dostęp do perspektyw i odległości, które są niedostępne z poziomu gruntu, co otwiera nowe możliwości fotograficzne - wyjaśnia Paweł Kłak, pasjonat dalekich obserwacji i autor strony poświęconej tego rodzaju fotografiom.

Obserwacja lotnicza pozwala na uchwycenie obiektów znajdujących się czasem setki kilometrów dalej. Wykorzystał to pasjonat dalekich obserwacji, który wykonał nietypowy kadr.

Warszawa widoczna z 240 kilometrów

Zdjęcie wykonał w listopadzie jeden z pasażerów, podczas rejsu samolotem Polskich Linii Lotniczych. Maszyna znajdowała się wówczas nad Tarnowem. Co widać na fotografii? Na pierwszym planie znajduje się duża część województwa świętokrzyskiego, w tym miejscowości takie jak Połaniec, oddalony od obserwatora o 40 kilometrów czy Staszów, odległy o 50 kilometrów. W kolejnej linii widać Ostrowiec Świętokrzyski (95 km) i Starachowice (105 km).

Co ciekawe, zdjęcie zostało zrobione smartfonem z dużym zoomem optycznym w trybie nocnym.

Matematyka i meteorologia

Jak dodaje, wykonanie takiego zdjęcia jest możliwe dzięki wysokości, na jakiej znajduje się obserwator. Z większej wysokości linia horyzontu oddala się, co pozwala na dostrzeżenie obiektów oddalonych o setki kilometrów.

- Obliczenia matematyczne, uwzględniające promień Ziemi, wysokość obserwatora i obserwowanego obiektu, a także refrakcję atmosferyczną, potwierdzają tę możliwość - tłumaczy Kłak. Refrakcja atmosferyczna to załamanie światła w atmosferze, będące naturalnym zjawiskiem w przyrodzie. - Dalekie obserwacje potwierdzają obecność i wielkość krzywizny Ziemi oraz występowanie zjawiska refrakcji światła w atmosferze - dodaje.

Skąd wiadomo, że to Warszawa?

By wiedzieć, jakie miasta znajdują się na fotografii wykonanej nad Tarnowem, potrzebna była szczegółowa identyfikacja.

- Na podstawie danych takich jak czas, pozycja samolotu oraz wysokość przelotowa w momencie wykonania zdjęcia, a także porównując widok z symulacjami i sprawdzając rozmiary kątowe obiektów oraz odległości między nimi, jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie określić wiarygodność oraz dystans do odległych obiektów na zdjęciach - wyjaśnia Kłak.

Symulacje, o których wspomina Kłak, robi się w programach do generowania panoram i widoków. Wyświetlają one horyzont i ukształtowanie terenu. W identyfikacji obiektów na fotografii pomocne jest również wyznaczenie azymutów. Jest to położenie liczone w stopniach względem obserwatora.