"Narasta problem agresji wobec ratowników medycznych". Punktują problemy i żądają zmian

Po dramatycznej interwencji i śmierci ratownika medycznego w Siedlcach Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych pisze list do rządu, domagając się przeciwdziałania narastającemu problemowi agresji wobec ratowników medycznych. Punktuje problemy i proponuje rozwiązania.

W sobotę po godz. 18, 57-letni mężczyzna wezwał karetkę pogotowia, po czym podczas udzielania pomocy zaatakował nożami dwóch ratowników. Jeden z nich, 64-latek, został ugodzony w klatkę piersiową i po przewiezieniu do szpitala zmarł. Drugi z ratowników został zraniony w nadgarstek. Sprawca, który miał we krwi ponad dwa promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa pilnowany przez policjantów.

Problem agresji wobec ratowników medycznych narasta

Po ataku na ratownika Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych (OZZRM) zwrócił się w piśmie do ministry zdrowia Izabeli Leszczyny oraz do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o podjęcie natychmiastowych działań w celu przeciwdziałania agresji wobec ratowników medycznych.

"(...) Zwracamy się z apelem i żądamy podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań w celu przeciwdziałania narastającemu problemowi agresji wobec ratowników medycznych" - napisali. W piśmie podkreślono, że ratownicy doświadczają "coraz częstszych przypadków ataków fizycznych i werbalnych na personel medyczny, który niesie pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia".

Wysłane i czekamy na odpowiedź i reakcję. Izabela Leszczyna Adam Bodnar Ministerstwo Zdrowia Janusz Cieszyński... Posted by Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych on Saturday, January 25, 2025 Rozwiń

OZZRM zwrócił uwagę, że brak jest precyzyjnych statystyk dotyczących liczby ataków na ratowników medycznych, co utrudnia rzetelną ocenę skali problemu. Wskazał jednak, że dostępne dane wskazują na rosnącą liczbę agresywnych zachowań wobec personelu medycznego.

OZZRM: przyczynami agresji jest alkohol i środki psychoaktywne

Zdaniem OZZRM przyczynami agresji jest alkohol i środki psychoaktywne, a także frustracja i stres pacjentów i ich bliskich oraz brak zrozumienia dla procedur medycznych i decyzji podejmowanych przez ratowników. Ratownicy wskazali także na świadomość społeczną dotyczącą roli i znaczenia ratownictwa medycznego.

OZZRM zaproponował w piśmie zaostrzenie kar za napaść na ratowników medycznych, wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony prawnej personelu medycznego, wprowadzenie monitoringu wizyjnego podczas interwencji w postaci kamer nasobnych personelu ZRM oraz zwiększenie nakładów na edukację i kampanie społeczne promujące szacunek dla ratowników medycznych.

Ratownicy chcą również szkoleń dla ratowników medycznych z zakresu radzenia sobie z agresją oraz zapewnienia wsparcia psychologicznego dla ofiar agresji oraz wsparcia psychologicznego dla ratowników medycznych w miejscu pracy. Proponują również utworzenie specjalnego funduszu na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji ratowników poszkodowanych w wyniku napaści.

Ministerstwo zdrowia wie, że potrzebne są zmiany

W reakcji na zdarzenie, ministra zdrowia Izabela Leszczyna zaalarmowała potrzebę zmian legislacyjnych. "Z wielkim bólem przyjęłam wiadomość o śmierci naszego Kolegi-Ratownika Medycznego, zaatakowanego przez pacjenta, któremu udzielał pomocy medycznej. Składam kondolencje Rodzinie i Bliskim oraz całemu środowisku ratowników medycznych, bo wszyscy jesteśmy dzisiaj w żałobie. Ta zbrodnia musi być dla nas dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne, zapewniające bezpieczeństwo ratownikom" - oceniła we wpisie na platformie X.

W niedzielę do ataku odniosła się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. "Jesteśmy wstrząśnięci, oburzeni i wściekli po brutalnym ataku na ratownika medycznego z naszej siostrzanej stacji wyczekiwania tym bardziej, że sami zmagamy się z napadami i pobiciami ratowników medycznych. Nie ma naszej zgody na to, by pielęgniarki i pielęgniarze, ratowniczki medyczne i ratownicy medyczni, lekarki i lekarze niosący pomoc byli narażeni na takie niebezpieczeństwo. Nie możemy i nie będziemy tolerować przemocy wobec tych, którzy ratują nasze życie" - napisali ratownicy.

"Meditrans" złożył wyrazy głębokiego współczucia oraz kondolencje rodzinie, bliskim i współpracownikom z SPZOZ "RM-Meditrans" SPRiS w Siedlcach, gdzie pracował zmarły ratownik.