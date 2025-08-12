Logo TVN Warszawa
Pięciu zatrzymanych za próbę uprowadzenia mężczyzny

Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Zatrzymania za próbę uprowadzenia mężczyzny
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Warszawscy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o usiłowanie uprowadzenia i wymuszenia rozbójnicze. Nad ranem służby "zapukały" do ich mieszkań w Warszawie i okolicach.

Sprawa miała swój początek pod koniec maja tego roku. Doszło wtedy do usiłowania uprowadzenia mieszkańca Warszawy. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy w ubiegłym tygodniu zatrzymali pięć osób.

Zatrzymania za próbę uprowadzenia mężczyzny
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Pięciu zatrzymanych, narkotyki i gotówka

We wczesnych godzinach porannych przy wsparciu kontrterrorystów Lublina i Łodzi weszli do kilku mieszkań w Warszawie i Sulejówku, gdzie zatrzymali mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat podejrzewanych o próbę uprowadzenia.

Jak podała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji, w trakcie przeszukań policjanci znaleźli duże ilości narkotyków: kokainy, marihuany i ekstazy. Przejęli także telefony komórkowe, 10 tysięcy złotych w gotówce, podrobione papierosy.

- Po czynnościach wykonanych z zatrzymanymi w Komendzie Stołecznej Policji, mężczyźni trafili do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania uprowadzenia osoby oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Dodatkowo jeden z zatrzymanych będzie odpowiadał za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających - poinformowała Adamus.

Na trzy miesiące trafili do aresztu

Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie dla podejrzanych na okres trzech miesięcy.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Przestępczość w WarszawiePolicja
