Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty

Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Przyleciał z Palermo. Na lotnisku, podczas kontroli legalności pobytu, obywatel Indii posłużył się sfałszowanymi dokumentami. Usłyszał zarzuty i został ukarany mandatem.

We wtorek, 24 marca, w hali odbioru bagażu lotniska Warszawa Modlin po przylocie samolotu z Palermo strażnicy graniczni prowadzili kontrolę legalności pobytu pasażerów.

Skontrolowali między innymi 36-letniego obywatela Indii, który poza swoim oryginalnym paszportem okazał do kontroli polską kartę pobytu. Dokument ten wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy.

Kupił podrobione dokumenty

"Okazana do kontroli karta pobytu całkowicie odbiegała od przyjętego wzoru i została podrobiona na wzór oryginalnej. Co więcej, podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli zaświadczenie o zameldowaniu oraz decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydaną przez wojewodę małopolskiego, które również nosiły ślady sfałszowania. W rozmowie z funkcjonariuszami cudzoziemiec oświadczył, że do Polski przyjechał w celu podjęcia pracy. Przyznał również, że podejrzane dokumenty zakupił za sześć tysięcy złotych" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przedstawiono mu zarzuty związane z użyciem podrobionych dokumentów.

§1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Artykuł 270 Kodeksu karnego

Nakaz opuszczenia Polski

Za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji w sprawie zobowiązania do powrotu. W decyzji orzeczono zakaz ponownego wjazdu na obszar strefy Schengen na okres trzech lat. Trafi do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Straż Graniczna, lotnisko, Migranci i uchodźcy w Europie
