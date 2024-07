Po imprezie "walczył" z drzewkiem w parku

Wracając po imprezie do domu "stoczył walkę" z drzewkiem w parku. Nie wiedział, że wszystko nagrały kamery monitoringu. Policjanci skierowali sprawę do sądu, młodemu mężczyźnie grozi kara grzywny do tysiąca złotych.

- Dwóch mieszkańców Żuromina wracało z imprezy plenerowej do domu. Zatrzymali się w parku miejskim przy ulicy Lidzbarskiej, by odpocząć. Gdy nabrali sił do dalszej drogi, jeden z nich postanowił wyładować nadmiar energii na drzewku ozdobnym, które w parku rosło od co najmniej trzech lat - informuje w komunikacie asp. Tomasz Łopiński z policji w Żurominie.

Zawiadomienie w sprawie zniszczenie zieleni złożył pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, szacując straty na 300 złotych.

Żuromińscy policjanci ustalili sprawcę wandalizmu i skierowali sprawę do sądu. To wykroczenie, za które grozi grzywna do tysiąca złotych.

Autorka/Autor:pop

Źródło: tvnwarszawa.pl