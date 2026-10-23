Okolice Tajemnicze pakunki na kukurydzy, znalazł je pies

Pies zaprowadził ich do czterech miejsc na polu kukurydzy Źródło wideo: Policja Ciechanów Źródło zdj. gł.: Policja Ciechanów

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Policjanci z komendy powiatowej i wojewódzkiej w Radomiu zdobyli informacje, z których wynikało, że 60-latek z Chrościc w gminie Sońsk może posiadać narkotyki.

W czasie przeszukania posesji pies szkolony do wykrywania narkotyków zaprowadził ich na pole kukurydzy, gdzie w czterech miejsc do łodyg roślin przywiązane były czarne torby.

Narkotyki i papierosy bez akcyzy

"Wewnątrz znajdowały się susz roślinny, biała zbrylona substancja oraz butelki z przezroczystym płynem. Badania testerem narkotykowym potwierdziły przypuszczenia policjantów. Znaleźli prawie trzy kilogramy marihuany, prawie oraz pół kilograma mefedronu oraz ponad 10 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy i około 2,5 litra przezroczystej cieczy, która została poddana dalszym badaniom. Policjanci zabezpieczyli także ponad 15 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar" - przekazała podkom. Magda Sakowska z ciechanowskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat więzienia.