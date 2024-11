"Zderzył się z łosiem, potem uderzył w drzewo"

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Szczyty koło Białobrzegów (woj. mazowieckie). "Na drodze krajowej nr 48 kierujący volkswagenem zderzył się z łosiem, a następnie uderzył w drzewo. Osoby znajdujące się w pojeździe nie odniosły żadnych poważnych obrażeń, ale zwierzę nie przeżyło" – powiedział asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji.

Asp. Sawicki zauważył, że to już kolejny w ostatnich dniach wypadek z udziałem dzikich zwierząt na terenie woj. mazowieckiego. Pod koniec października z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala 33-letni kierowca fiata , który zderzył się z łosiem na drodze w pow. garwolińskim.

Apel policji

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach lasów, łąk, zarośli oraz pól, gdzie prawdopodobieństwo nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny jest bardzo duże.

Oślepione nie uciekają

Oślepione przez światła reflektorów zwierzę rzadko ucieka, w większości przypadków zatrzymuje się. W takiej sytuacji nietrudno o zderzenie. Potrącony łoś ważący kilkaset kilogramów jest w stanie przebić szybę czołową i wpaść do pojazdu, a to może spowodować u kierowców i pasażerów bardzo poważne obrażenia, a nawet doprowadzić do ich śmierci.