Łamał zakaz i nękał byłą partnerkę. Stalker trafił do aresztu

Do ośmiu lat więzienia grozi 40-latkowi podejrzanemu o stalking i kierowanie gróźb karalnych wobec byłej partnerki. Miał już zakaz zbliżania się do niej, teraz został tymczasowo aresztowany.

Łamał zakaz, został zatrzymany

- Niestety mężczyzna nie stosował się do orzeczonych środków zapobiegawczych przekazała w środę rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim podkom. Monika Winnik. Nadal nachodził swoją ofiarę, jeździł za nią, wysyłał do niej wiadomości i jej groził. - We wtorek podejrzany o stalking i groźby karalne 40-latek został zatrzymany. Usłyszał prokuratorskie zarzuty, a sąd wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące – dodała.