Zamki się zaryglowały, półtoraroczny chłopiec został w aucie

Do zdarzenia doszło w piątkowe południe. Policjanci z Posterunku Policji w Somiance zostali powiadomieni o dziecku zatrzaśniętym w aucie na parkingu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.

"Na miejsce błyskawicznie ruszył aspirant sztabowy Jarosław Bielecki. Funkcjonariusz w rozmowie ze zdenerwowaną 41-latką ustalił, że kobieta po zaparkowaniu auta wysiadła z niego i chciała otworzyć tylne drzwi, aby wyjąć swojego półtorarocznego rocznego synka z fotelika. W tym momencie drzwi zamknęły się, a kobieta zorientowała się, że kluczyki zostały wewnątrz auta. Niestety było już za późno, zamki zdążyły się zaryglować" - relacjonuje podkomisarz Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Jak dodaje, tego dnia panowała wysoka temperatura, a dziecko przebywało zatrzaśnięte w pojeździe od około 10 minut. Policjanci podjęli więc decyzję o wybiciu szyby.

Maluch został uwolniony i trafił pod opiekę matki. Wyszkowska komenda podaje, że funkcjonariusz doznał podczas akcji skaleczeń.

Dzieci są bardziej wrażliwe na upały

Zamknięty samochód w upalny dzień jest jak piekarnik, a dzieci znoszą upały jeszcze gorzej niż osoby dorosłe.

- Dzieci nie potrafią zareagować właściwie na gorącą temperaturę. Dorosły, któremu jest za gorąco, będzie szukał miejsca, gdzie jest chłodniej. Dziecko pozostawione w samochodzie niestety takiej możliwości nie ma. Dodatkowo dzieci mają większą powierzchnię ciała w stosunku do masy ciała w porównaniu do osób dorosłych, zatem większa powierzchnia ciała jest eksponowana na wysoką temperaturę - tłumaczyła w lipcu na antenie TVN24 prof. Ewelina Gowin z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Dlatego dłuższa ekspozycja na wysoką temperaturę, powodująca tzw. stres cieplny, jest dla dzieci szczególnie niebezpieczna.

Co możemy zrobić, gdy widzimy dziecko zamknięte samochodzie? Służby odradzają natychmiastowe wybijanie szyby. W tvn24.pl opisywaliśmy, jak należy zareagować w takiej sytuacji.

Człowiek lub zwierzę w rozgrzanym aucie. Jak reagować? Poradnik policji zapukaj w szybę, uderzaj w karoserię i nawołuj,

podejmij próbę otwarcia samochodu lub bagażnika,

jeżeli nie uda ci się otworzyć pojazdu, rozbij szybę (gdy widzisz niebezpieczne objawy),

po dostaniu się do auta natychmiast wyciągnij osobę lub zwierzę,

wyciągniętą osobę przenieś w zacienione, przewiewne miejsce,

sprawdź przytomność i oddech,

jeżeli stwierdzisz, że osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, schłodź ją; w tym celu poluzuj lub rozepnij jej odzież i ułóż w pozycji bocznej bezpiecznej,

jeżeli osoba nie oddycha, natychmiast rozpocznij resuscytację,

powiadom służby, dzwoniąc na 112, albo poproś kogoś obok o ich powiadomienie.

