Okolice

Zamki się zaryglowały, półtoraroczny chłopiec został w aucie

Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
Półtoraroczny chłopiec został przypadkiem zatrzaśnięty wewnątrz auta. Na pomoc maluchowi i jego matce ruszył policjant z lokalnego posterunku. Funkcjonariusz wybił szybę i uwolnił dziecko.

Do zdarzenia doszło w piątkowe południe. Policjanci z Posterunku Policji w Somiance zostali powiadomieni o dziecku zatrzaśniętym w aucie na parkingu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.

"Na miejsce błyskawicznie ruszył aspirant sztabowy Jarosław Bielecki. Funkcjonariusz w rozmowie ze zdenerwowaną 41-latką ustalił, że kobieta po zaparkowaniu auta wysiadła z niego i chciała otworzyć tylne drzwi, aby wyjąć swojego półtorarocznego rocznego synka z fotelika. W tym momencie drzwi zamknęły się, a kobieta zorientowała się, że kluczyki zostały wewnątrz auta. Niestety było już za późno, zamki zdążyły się zaryglować" - relacjonuje podkomisarz Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Jak dodaje, tego dnia panowała wysoka temperatura, a dziecko przebywało zatrzaśnięte w pojeździe od około 10 minut. Policjanci podjęli więc decyzję o wybiciu szyby.

Maluch został uwolniony i trafił pod opiekę matki. Wyszkowska komenda podaje, że funkcjonariusz doznał podczas akcji skaleczeń.

Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Dzieci są bardziej wrażliwe na upały

Zamknięty samochód w upalny dzień jest jak piekarnik, a dzieci znoszą upały jeszcze gorzej niż osoby dorosłe.

- Dzieci nie potrafią zareagować właściwie na gorącą temperaturę. Dorosły, któremu jest za gorąco, będzie szukał miejsca, gdzie jest chłodniej. Dziecko pozostawione w samochodzie niestety takiej możliwości nie ma. Dodatkowo dzieci mają większą powierzchnię ciała w stosunku do masy ciała w porównaniu do osób dorosłych, zatem większa powierzchnia ciała jest eksponowana na wysoką temperaturę - tłumaczyła w lipcu na antenie TVN24 prof. Ewelina Gowin z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Dlatego dłuższa ekspozycja na wysoką temperaturę, powodująca tzw. stres cieplny, jest dla dzieci szczególnie niebezpieczna.

Jak szybko nagrzewa się samochód?
Jak szybko nagrzewa się samochód?
Źródło: PAP

Co możemy zrobić, gdy widzimy dziecko zamknięte samochodzie? Służby odradzają natychmiastowe wybijanie szyby. W tvn24.pl opisywaliśmy, jak należy zareagować w takiej sytuacji.

Człowiek lub zwierzę w rozgrzanym aucie. Jak reagować? Poradnik policji
  • zapukaj w szybę, uderzaj w karoserię i nawołuj,
  • podejmij próbę otwarcia samochodu lub bagażnika,
  • jeżeli nie uda ci się otworzyć pojazdu, rozbij szybę (gdy widzisz niebezpieczne objawy),
  • po dostaniu się do auta natychmiast wyciągnij osobę lub zwierzę,
  • wyciągniętą osobę przenieś w zacienione, przewiewne miejsce,
  • sprawdź przytomność i oddech,
  • jeżeli stwierdzisz, że osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, schłodź ją; w tym celu poluzuj lub rozepnij jej odzież i ułóż w pozycji bocznej bezpiecznej,
  • jeżeli osoba nie oddycha, natychmiast rozpocznij resuscytację,
  • powiadom służby, dzwoniąc na 112, albo poproś kogoś obok o ich powiadomienie.
fotelik samochod dziecko shutterstock_1415133488
Zamek się zablokował, w aucie została roczna dziewczynka
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

