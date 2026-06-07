Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych policja w Wyszkowie.
"Droga S8 w kierunku Warszawy, na wysokości Ślubowa (km 503/3) jest kompletnie zablokowana. Doszło tam kolizji z udziałem 6 pojazdów, tzw. ,"efekt domina" - przekazała wyszkowska policja.
Jak dodano, pracujący na miejscu policjanci podjęli działania, "aby jak najszybciej udrożnić ruch oraz wyjaśnić dokładnie okoliczności tego zdarzenia".
Do kierowców zaapelowano o wybranie wyznaczonych objazdów przez węzeł Mostówka (zjazd na drogę serwisową). Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 15.
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Źródło: tvnwarszawa.pl