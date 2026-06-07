Okolice Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8 Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych policja w Wyszkowie.

"Droga S8 w kierunku Warszawy, na wysokości Ślubowa (km 503/3) jest kompletnie zablokowana. Doszło tam kolizji z udziałem 6 pojazdów, tzw. ,"efekt domina" - przekazała wyszkowska policja.

Jak dodano, pracujący na miejscu policjanci podjęli działania, "aby jak najszybciej udrożnić ruch oraz wyjaśnić dokładnie okoliczności tego zdarzenia".

Do kierowców zaapelowano o wybranie wyznaczonych objazdów przez węzeł Mostówka (zjazd na drogę serwisową). Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 15.

OGLĄDAJ: TVN24