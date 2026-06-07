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Okolice

Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8

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Wypadek na trasie S8
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Na trasie S8, na wysokości Ślubowa (Mazowieckie) doszło do zderzenia sześciu aut. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych policja w Wyszkowie.

"Droga S8 w kierunku Warszawy, na wysokości Ślubowa (km 503/3) jest kompletnie zablokowana. Doszło tam kolizji z udziałem 6 pojazdów, tzw. ,"efekt domina" - przekazała wyszkowska policja.

Jak dodano, pracujący na miejscu policjanci podjęli działania, "aby jak najszybciej udrożnić ruch oraz wyjaśnić dokładnie okoliczności tego zdarzenia".

Do kierowców zaapelowano o wybranie wyznaczonych objazdów przez węzeł Mostówka (zjazd na drogę serwisową). Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 15.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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