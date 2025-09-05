Logo TVN Warszawa
Warszawa
Senior wyszedł oknem z domu opieki. Postawił na nogi służby

Służby szukały zaginionego seniora
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło: TVN24
Starszy mężczyzna, podopieczny domu opieki, opuścił budynek pod osłoną nocy. Personel ośrodka zorientował się rano i zaalarmował służby. Sprawa była poważna, ponieważ 72-latek cierpi na zaniki pamięci.

Do Komisariatu Policji w Radzyminie wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu 72-latka, mieszkańca domu opieki, który wyszedł oknem usytuowanym na parterze budynku. Wszystko działo się nocą. Ze głoszenia wynikało, że mężczyzna może sam nie wrócić, bo ma problemy z pamięcią.

"Funkcjonariusze, po uzyskaniu rysopisu mężczyzny rozpoczęli jego poszukiwania. Z uwagi na to, że życie i zdrowie seniora mogło być zagrożone, w jednostce został ogłoszony alarm. Policjanci sprawdzili rejon miejsca zamieszkania zaginionego i miejscowości przyległe" - wyjaśniła Komenda Powiatowa Policji w Wołominie w komunikacie.

Odnaleziony w sąsiednim powiecie

Seniora szukano z wykorzystaniem psa tropiącego i drona. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy oraz straż miejska.

"Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policji oraz służb współpracujących, 72-latek został odnaleziony cały i zdrowy w powiecie wyszkowskim, kilkanaście kilometrów od miejsca zamieszkania. Choć senior nie posiadał widocznych obrażeń, to został przebadany przez załogę pogotowia" - podsumowała policja.

Służby szukały zaginionego seniora
Służby szukały zaginionego seniora
Źródło: OSP Kołaków/Policja Wołomin
pc

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Kołaków/Policja Wołomin

Radzymin Policja Straż pożarna
