Senior wyszedł oknem z domu opieki. Postawił na nogi służby

Do Komisariatu Policji w Radzyminie wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu 72-latka, mieszkańca domu opieki, który wyszedł oknem usytuowanym na parterze budynku. Wszystko działo się nocą. Ze głoszenia wynikało, że mężczyzna może sam nie wrócić, bo ma problemy z pamięcią.

"Funkcjonariusze, po uzyskaniu rysopisu mężczyzny rozpoczęli jego poszukiwania. Z uwagi na to, że życie i zdrowie seniora mogło być zagrożone, w jednostce został ogłoszony alarm. Policjanci sprawdzili rejon miejsca zamieszkania zaginionego i miejscowości przyległe" - wyjaśniła Komenda Powiatowa Policji w Wołominie w komunikacie.

Odnaleziony w sąsiednim powiecie

Seniora szukano z wykorzystaniem psa tropiącego i drona. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy oraz straż miejska.

"Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policji oraz służb współpracujących, 72-latek został odnaleziony cały i zdrowy w powiecie wyszkowskim, kilkanaście kilometrów od miejsca zamieszkania. Choć senior nie posiadał widocznych obrażeń, to został przebadany przez załogę pogotowia" - podsumowała policja.

