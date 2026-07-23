Radom Dwa auta stanęły w ogniu Alicja Glinianowicz |

Pożar samochodów w Radomiu Źródło wideo: Kontakt24 / Pawel Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Pawel

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- Zgłoszenie o pożarze auta przy ulicy Piłsudskiego w Radomiu otrzymaliśmy o godzinie 12.44. Po dojeździe strażaków na miejsce okazało się, że ogień objął łącznie dwa samochody - mówi nam aspirant Andrzej Chamski ze straży pożarnej w Radomiu.

Niemal całkowitemu spaleniu uległ pojazd marki Audi. Częściowo spalony został natomiast Peugeot.

Pożar samochodów w Radomiu Pożar samochodów w Radomiu Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Pawel Pożar samochodów w Radomiu Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Pawel Pożar samochodów w Radomiu Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Pawel

Na miejscu pracował jeden zastęp straży pożarnej. - Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej jednego z pojazdów - wyjaśnił strażak.

Pożar został już zagaszony. Nie ma utrudnień w ruchu.