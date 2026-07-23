Radom
Dwa auta stanęły w ogniu
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- Zgłoszenie o pożarze auta przy ulicy Piłsudskiego w Radomiu otrzymaliśmy o godzinie 12.44. Po dojeździe strażaków na miejsce okazało się, że ogień objął łącznie dwa samochody - mówi nam aspirant Andrzej Chamski ze straży pożarnej w Radomiu.
Niemal całkowitemu spaleniu uległ pojazd marki Audi. Częściowo spalony został natomiast Peugeot.
Pożar samochodów w Radomiu
Na miejscu pracował jeden zastęp straży pożarnej. - Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej jednego z pojazdów - wyjaśnił strażak.
Pożar został już zagaszony. Nie ma utrudnień w ruchu.
Źródło: tvnwarszawa.pl