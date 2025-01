Zderzenie ciężarówek na wjeździe do Warszawy. Jedna osoba ranna

Posłuchaj Wstrzymaj Zderzenie ciężarówek, droga zablokowana Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Utrudnienia na trasie S8 w rejonie miejscowości Puchały. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Przed godziną 8 służby całkowicie zablokowały jezdnię w kierunku Warszawy. Godzinę później udało się udrożnić przejazd, dwa z trzech pasów są przejezdne.

Do zderzenia doszło na odcinku trasy S8 między miejscowościami Puchały i Nowe Grocholice. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Tuż po wypadku służby zablokowały trasę w kierunku Warszawy. Kierowcy utknęli w kilkukilometrowym korku, sięgał on Janek.

- Około 7.30 doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Było to uderzenie jednego pojazdu ciężarowego w tył drugiego. Jeden z kierowców został przetransportowany do pobliskiego szpitala z lekkimi obrażeniami - informuje aspirant Michał Składanowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Zderzenie dwóch ciężarówek na S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Przed godziną 9 lewy pas ruchu został odblokowany. - Służby udrożniły jeden pas ruchu. Ale zanim ruch się rozładuje w porannych godzinach szczytu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ci którzy próbują objeżdżać tę trasę droga serwisową w kierunku Warszawy, także utknęli w korku. Tak wąska jezdnia nie jest w stanie przyjąć tak dużego ruchu - opisywał Artur Węgrzynowicz w relacji na antenie TVN24. Niedługo później udrożniono także drugi z trzech pasów.

Kierowcy omijają korek, zjeżdżając na drogą serwisową Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl