15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala

We wtorek dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Kobylaki Wólka. Na miejsce skierowano patrol policji.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-letni mieszkaniec powiatu, kierując hulajnogą elektryczną, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się, upadając na jezdnię.
"Nastolatek poruszał się bez kasku ochronnego. Posiadał kartę rowerową. W wyniku wypadku doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala" - przekazała w komunikacie asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.
Apel policji
Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka. "To pojazd, który wymaga ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego. Bez względu na to ile mamy lat wypadek może zdarzyć się każdemu. Wystarczy chwila nieuwagi, zły manewr, nierówność na drodze czy nieostrożność innych użytkowników ruchu" - podkreślili.
I zaapelowali zarówno do młodych kierujących, jak i ich rodziców i opiekunów, aby nie lekceważyli roli kasku i innych elementów ochronnych. "To prosty środek, który może uchronić przed dramatem. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych - chwila rozwagi może uratować życie" - zaznaczyli.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Przasnyszu