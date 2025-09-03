Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala

Wypadek na hulajnodze
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Mazowiecka policja
15-latek, jadąc hulajnogą elektryczną, stracił panowanie nad pojazdem i upadł na jezdnię. Nie miał kasku. Trafił do szpitala.

We wtorek dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Kobylaki Wólka. Na miejsce skierowano patrol policji.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-letni mieszkaniec powiatu, kierując hulajnogą elektryczną, na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się, upadając na jezdnię.

"Nastolatek poruszał się bez kasku ochronnego. Posiadał kartę rowerową. W wyniku wypadku doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala" - przekazała w komunikacie asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Wypadek na hulajnodze
Wypadek na hulajnodze
Źródło: KPP w Przasnyszu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Hulaj z głową". Co zrobić, by już żadne dziecko nie zginęło na hulajnodze?

"Hulaj z głową". Co zrobić, by już żadne dziecko nie zginęło na hulajnodze?

BIZNES
Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu

Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu

BIZNES

Apel policji

Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka. "To pojazd, który wymaga ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego. Bez względu na to ile mamy lat wypadek może zdarzyć się każdemu. Wystarczy chwila nieuwagi, zły manewr, nierówność na drodze czy nieostrożność innych użytkowników ruchu" - podkreślili.

I zaapelowali zarówno do młodych kierujących, jak i ich rodziców i opiekunów, aby nie lekceważyli roli kasku i innych elementów ochronnych. "To prosty środek, który może uchronić przed dramatem. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych - chwila rozwagi może uratować życie" - zaznaczyli.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają go
Śródmieście
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
Śródmieście

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Przasnyszu

Udostępnij:
TAGI:
HulajnogiWypadki i kolizje w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
Ochota
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
Ulice
Szkic Trasy W-Z autorstwa Zygmunta Stępińskiego, 1948
Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac
Dariusz Gałązka
Porzucone odpady w Mińsku Mazowieckim
Trzy zasypane drogi i ogromne koszty sprzątania
Klaudia Kamieniarz
Zmiany dla kierowców na Vogla
Bezpieczeństwo na tych przejściach ocenili na zero. Zainstalowali progi
Wilanów
21-latek został zatrzymany
21-latek usłyszał 24 zarzuty
Wola
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
Okolice
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
Okolice
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
Okolice
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Jedyna taka biblioteka w Polsce
Piotr Bakalarski
Miał uprawiać konopie włókniste, znaleźli indyjskie
Miał pozwolenie na uprawę konopi, ale nie tych, które znaleźli
Okolice
48-latka usłyszała zarzuty
Wezwała karetkę, ratownikom groziła śmiercią
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Dwa rekordy jednego dnia. Wody w Wiśle jeszcze mniej
Śródmieście
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Mieszko R. trafił na zamkniętą obserwację psychiatryczną
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę
Okolice
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają go
Śródmieście
Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę
Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"
Bielany
Utrudnienia po zderzeniu na S2
Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy
Wawer
Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Rusza modernizacja ośrodka Namysłowska
Praga Północ
19-latek ubrany w komżę tamował ruch
Ubrany w komżę blokował ruch w centrum miasta
Okolice
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w Wiśle przy bulwarach. "Rzeka im sprzyja"
Śródmieście
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport
Włochy
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Wisła odsłoniła element drewnianej konstrukcji. "Wygląda jak burta"
Wilanów
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Zarzuty za incydent podczas festiwalu
Śródmieście
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
Okolice
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do akcji. Znaleźli go
Okolice
Park etnograficzny poświęcony mennonitom (olędrom) w Wielkiej Nieszawce
Byli sąsiadami, lecz dzieliła ich rzeka
Okolice
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Jechali we dwóch na jednej hulajnodze, nie żyją. Apel policji
Okolice
Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze
Wyprzedzały na podwójnej ciągłej. Tłumaczyły się tak samo
Okolice
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Oszukiwali "na legendę". Seniorzy stracili ćwierć miliona
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki