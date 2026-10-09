Na placu zabaw oderwał się element konstrukcji. Nastolatka spadła z wysokości
W czwartek wieczorem na placu zabaw przy ulicy Chopina w Pruszkowie doszło do nieszczęśliwego wypadku.
"Podczas zabawy od jednej z konstrukcji odpadł element zabezpieczający otwór okienny. W wyniku zdarzenia nastolatka spadła z wysokości" - poinformował w komunikacie urząd miasta Pruszków.
Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Jak przekazał urząd, nastolatka po wypadku była przytomna, została przetransportowana do szpitala. Na miejscu obecni byli również jej opiekunowie.
W chwili zdarzenia, na tej samej konstrukcji, przebywał jeszcze drugi nastolatek. Nie odniósł żadnych obrażeń.
Konstrukcja wyłączona z użytkowania
Na miejscu wypadku obecny był Piotr Bąk, Prezydent Miasta Pruszkowa. "Pozostaje w stałym kontakcie z rodziną poszkodowanej" - poinformowano.
Na tym etapie nie są znane przyczyny i okoliczności zdarzenia. Te są badane przez policję i będą znane po zakończeniu odpowiednich czynności wyjaśniających.
Po zakończeniu czynności, prowadzonych przez policyjnych techników, konstrukcja została zabezpieczona i wyłączona z użytkowania.
"Podkreślamy, że plac zabaw objęty jest bieżącym nadzorem konserwacyjnym i przeszedł wszystkie wymagane prawem przeglądy techniczne" - podał urząd miasta Pruszków.