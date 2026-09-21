Jedni oglądali i kupowali, inni kradli
Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieżach towarów ze stoisk podczas lokalnych targów. W związku ze sprawą zatrzymano 59-letnią kobietę i 54-letniego mężczyznę.
Kradli kawę, czekoladę, termosy i napoje
"Przez dwa dni ze stoisk znikały między innymi kawa, czekolada do picia, termosy oraz napoje. Wartość skradzionego mienia oszacowano na niespełna trzy tysiące złotych" - poinformowała podkom. Monika Orlik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im do pięciu lat więzienia.
Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.
Źródło: tvnwarszawa.pl