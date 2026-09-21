Okolice Jedni oglądali i kupowali, inni kradli Oprac. Alicja Glinianowicz |

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

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Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieżach towarów ze stoisk podczas lokalnych targów. W związku ze sprawą zatrzymano 59-letnią kobietę i 54-letniego mężczyznę.

Kradli kawę, czekoladę, termosy i napoje

"Przez dwa dni ze stoisk znikały między innymi kawa, czekolada do picia, termosy oraz napoje. Wartość skradzionego mienia oszacowano na niespełna trzy tysiące złotych" - poinformowała podkom. Monika Orlik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im do pięciu lat więzienia.

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Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Kradli z targowych stoisk Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie