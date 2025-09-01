Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Prezydent i pierwsza dama odwiedzili uczniów mazowieckiej podstawówki

Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki z małżonką wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w szkole w Wolanowie koło Radomia. - Niech to będzie rok pełen wyzwań, waszej radości z nauki, która jest przed wami, ale też rok poznawania samych siebie. Wierzcie w siebie, uczcie się i bądźcie dumnymi Polakami - życzył uczniom.

Uczniów i nauczycieli wolanowskiej podstawówki odwiedzili z okazji inauguracji roku szkolnego 2025-2026 prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka.

Prezydent zaakcentował w swoim przemówieniu, że "nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli". - To wy, droga młodzieży, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsi - oznajmił.

- Dzieciństwo i młodość to wielki ląd, z którego wszyscy kiedyś wypływamy. Chciałbym być jeszcze dzieckiem, myślę, że moja małżonka również. To jest ten czas, kiedy jesteśmy radośni, uczymy się, nabywamy wiedzy, umiejętności i możliwości, które dają nam funkcjonować, gdy będziemy dorosłymi - mówił Karol Nawrocki.

Para prezydencka z wizytą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Para prezydencka z wizytą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Źródło: Leszek Szymański / PAP

Jak podkreślił, przybył na ziemię radomską "pełen szczęścia".

Wspomniał także, że rano wziął udział w uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej na Westerplatte i jest w drodze na kolejne - w Wieluniu. - Chciałem być razem z Wami, żeby zobaczyć, jak dzięki naszym nauczycielom, dzięki wam i rodzicom, rośnie nasza piękna, ukochana ojczyzna Polska - wyjaśnił.

Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Źródło: PAP/Leszek Szymański

"Niech to będzie rok pełen wyzwań"

W swoim przemówieniu prezydent nawiązał do słów patrona szkoły Jana Pawła II: "wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają". - To od was zależy wasza przyszłość - przypomniał.

- Niech to będzie rok pełen wyzwań, waszej radości z nauki, która jest przed Wami, ale też rok poznawania samych siebie. Wierzcie w siebie, uczcie się i bądźcie dumnymi Polakami. Wierzę, że z polskiej szkoły będą wychodzili polscy uczniowie. To powinno być normalne w Polsce i na całym świecie. Dobrego roku szkolnego! - życzył uczniom i nauczycielom prezydent Nawrocki.

Blisko 280 tysięcy uczniów wróciło dziś do stołecznych szkół
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Blisko 280 tysięcy uczniów wróciło dziś do stołecznych szkół

Śródmieście

Pierwsza dama o emocjach rodziców

Pierwsza dama Marta Nawrocka zwróciła się w swoim przemówieniu do uczniów i rodziców.

- To również szczególny dzień dla nas - rodziców, który przeżywamy niejednokrotnie bardziej niż wy. Pierwszy plecak, pierwszy piórnik, pierwsze szkolne przyjaźnie. To są zawsze wyjątkowe momenty i niezapomniane chwile. Gdy dziecko staje się uczniem, my rodzice także zaczynamy nową drogę. Niekiedy trudną, ale zawsze są to nowe doświadczenia, emocje, wyzwania. Bardzo cieszymy się, że możemy być dziś z Wami - zaznaczyła.

Życzyła także uczniom, aby nowy rok szkolny był czasem rozwijania pasji i talentów, odkrywania świata. Nauczycielom życzyła dużo cierpliwości, niegasnącej satysfakcji zawodowej, natomiast rodzicom - radości i dumy z każdego dnia, gdy dzieci będą zdobywać nowe umiejętności.

Para prezydencka z wizytą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Para prezydencka z wizytą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Źródło: Leszek Szymański / PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
RadomKarol NawrockiEdukacja
Czytaj także:
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
Okolice
Metro Kondratowicza
Utrudnienia w metrze. Pociągi nie dojeżdżały na Bródno
Targówek
Wypadek pod Sokołowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala
Okolice
Z bronią i maczetą przyszedł po kebaba
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
Okolice
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wróciło dziś do stołecznych szkół
Śródmieście
imageTitle
Podwójnie bolesna porażka Legii
Śródmieście
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
Deportacja 29-latka
Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"
Praga Południe
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
Okolice
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
Okolice
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu z ulic zniknęły "trajlusie"
Komunikacja
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
Okolice
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Włochy
Po raz pierwszy w Polsce liczba osób fizycznych zalegających z płaceniem podatków przekroczyła milion
Plik banknotów na chodniku
Okolice
samochod kierowca kobieta shutterstock_64769353.jpg
Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, dlaczego
Okolice
Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą
Śródmieście
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał, wystawił mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Okolice
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Okolice
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany
Ulice
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Okolice
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Okolice
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Śródmieście
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Włochy
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go
Okolice
Wypadek na Mokotowie
Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor
Mokotów
granatnik
"Generał został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby"
Mokotów
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki