Prezydent i pierwsza dama odwiedzili uczniów mazowieckiej podstawówki

Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uczniów i nauczycieli wolanowskiej podstawówki odwiedzili z okazji inauguracji roku szkolnego 2025-2026 prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka.

Prezydent zaakcentował w swoim przemówieniu, że "nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli". - To wy, droga młodzieży, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsi - oznajmił.

- Dzieciństwo i młodość to wielki ląd, z którego wszyscy kiedyś wypływamy. Chciałbym być jeszcze dzieckiem, myślę, że moja małżonka również. To jest ten czas, kiedy jesteśmy radośni, uczymy się, nabywamy wiedzy, umiejętności i możliwości, które dają nam funkcjonować, gdy będziemy dorosłymi - mówił Karol Nawrocki.

Para prezydencka z wizytą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie Źródło: Leszek Szymański / PAP

Jak podkreślił, przybył na ziemię radomską "pełen szczęścia".

Wspomniał także, że rano wziął udział w uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej na Westerplatte i jest w drodze na kolejne - w Wieluniu. - Chciałem być razem z Wami, żeby zobaczyć, jak dzięki naszym nauczycielom, dzięki wam i rodzicom, rośnie nasza piękna, ukochana ojczyzna Polska - wyjaśnił.

Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie Źródło: PAP/Leszek Szymański

"Niech to będzie rok pełen wyzwań"

W swoim przemówieniu prezydent nawiązał do słów patrona szkoły Jana Pawła II: "wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają". - To od was zależy wasza przyszłość - przypomniał.

- Niech to będzie rok pełen wyzwań, waszej radości z nauki, która jest przed Wami, ale też rok poznawania samych siebie. Wierzcie w siebie, uczcie się i bądźcie dumnymi Polakami. Wierzę, że z polskiej szkoły będą wychodzili polscy uczniowie. To powinno być normalne w Polsce i na całym świecie. Dobrego roku szkolnego! - życzył uczniom i nauczycielom prezydent Nawrocki.

Pierwsza dama o emocjach rodziców

Pierwsza dama Marta Nawrocka zwróciła się w swoim przemówieniu do uczniów i rodziców.

- To również szczególny dzień dla nas - rodziców, który przeżywamy niejednokrotnie bardziej niż wy. Pierwszy plecak, pierwszy piórnik, pierwsze szkolne przyjaźnie. To są zawsze wyjątkowe momenty i niezapomniane chwile. Gdy dziecko staje się uczniem, my rodzice także zaczynamy nową drogę. Niekiedy trudną, ale zawsze są to nowe doświadczenia, emocje, wyzwania. Bardzo cieszymy się, że możemy być dziś z Wami - zaznaczyła.

Życzyła także uczniom, aby nowy rok szkolny był czasem rozwijania pasji i talentów, odkrywania świata. Nauczycielom życzyła dużo cierpliwości, niegasnącej satysfakcji zawodowej, natomiast rodzicom - radości i dumy z każdego dnia, gdy dzieci będą zdobywać nowe umiejętności.

Para prezydencka z wizytą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie Źródło: Leszek Szymański / PAP

OGLĄDAJ: TVN24 HD