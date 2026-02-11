Zderzenie dwóch autokarów. Są ranni

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

Zdarzenie miało miejsce około godz. 6 rano na drodze lokalnej równoległej do trasy S7 w kierunku Warszawy w okolicach miejscowości Kroczewo koło Płońska.

"Autokar marki Setra, którym kierował 67-letni mężczyzna, najechał na tył autokaru Mercedes, prowadzonego przez 45-latka. Setrą podróżowało około 50 osób, natomiast Mercedesem 15 pasażerów" - mówi nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.

Z informacji przekazanych początkowo przez policję wynikało, że łącznie 11 osobom udzielana jest pomoc medyczna. - Liczba poszkodowanych wzrosła, na ten moment osiem osób zostało zabranych do szpitala, czterem osobom udzielana jest pomoc medyczna przez ratowników - doprecyzowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl przed godz. 7.30 nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Straż Pożarna z Płońska przekazała naszej redakcji, że autobusami do pracy podróżowało około pięćdziesięciu pasażerów. - Osoby odniosły lekkie obrażenia. Wszyscy poszkodowani znajdują się pod opieką ratowników - powiedział nam st. bryg. Janusz Majewski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Straż zabezpiecza miejsce zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Zdarzenie nie spowodowało większych utrudnień, trasa S7 jest przejezdna.

"Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb" - zaapelowała policjantka.

