Zderzenie dwóch autokarów. Są ranni

Zdarzenie miało miejsce około godz. 6 rano na drodze lokalnej równoległej do trasy S7 w kierunku Warszawy w okolicach miejscowości Kroczewo koło Płońska.
"Autokar marki Setra, którym kierował 67-letni mężczyzna, najechał na tył autokaru Mercedes, prowadzonego przez 45-latka. Setrą podróżowało około 50 osób, natomiast Mercedesem 15 pasażerów" - mówi nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.
Z informacji przekazanych początkowo przez policję wynikało, że łącznie 11 osobom udzielana jest pomoc medyczna. - Liczba poszkodowanych wzrosła, na ten moment osiem osób zostało zabranych do szpitala, czterem osobom udzielana jest pomoc medyczna przez ratowników - doprecyzowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl przed godz. 7.30 nadkom. Drężek-Zmysłowska.
Straż Pożarna z Płońska przekazała naszej redakcji, że autobusami do pracy podróżowało około pięćdziesięciu pasażerów. - Osoby odniosły lekkie obrażenia. Wszyscy poszkodowani znajdują się pod opieką ratowników - powiedział nam st. bryg. Janusz Majewski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.
Straż zabezpiecza miejsce zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Zdarzenie nie spowodowało większych utrudnień, trasa S7 jest przejezdna.
"Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb" - zaapelowała policjantka.
Opracowała Alicja Glinianowicz /tok
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk / Facebook