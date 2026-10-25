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Okolice

Zauważyła, że wjechał do rowu. Chciała pomóc kierowcy, poczuła zapach alkoholu

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Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja
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Zauważyła samochód zjeżdżający do przydrożnego rowu. Zatrzymała się, by sprawdzić, czy kierujący nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że 27-latek był pijany, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Policja otrzymała zgłoszenie dotyczące kierującego Volkswagenem, który w miejscowości Nowe Miasto-Folwark wjechał do przydrożnego rowu. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna może być nietrzeźwy.

W drodze do domu zauważyła, jak auto wjechało do rowu

"Kobieta, która zgłosiła zdarzenie, wracała do domu, gdy zauważyła nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku Volkswagena. W pewnym momencie kierowca zjechał z drogi do przydrożnego rowu" - opisała sierż. Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Zatrzymała swój pojazd i podeszła do kierującego, chcąc sprawdzić, czy nic mu się nie stało. "Gdy znalazła się bliżej, wyczuła od mężczyzny alkohol. Postanowiła działać. Wyjęła kluczyki ze stacyjki Volkswagena, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę, a następnie powiadomiła policję" - dodała policjantka.

Ponad 1,5 promila alkoholu

Okazało się, że autem, które wpadło do rowu, kierował 27-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Podejrzenia kobiety potwierdziło badanie stanu trzeźwości. Urządzenie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Mężczyzna został zatrzymany. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy, a Volkswagen został odholowany na parking strzeżony.

Teraz 27-latek odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz konsekwencje finansowe.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholPolicja
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