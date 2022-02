Pijany przyjechał rowerem na spotkanie z dzielnicową. Wrócił pieszo, z mandatem na 2,5 tysiąca

Jak opisała podkom. Marta Lewandowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku, do zdarzenia doszło w ostatni czwartek. Po południu do płockiej komendy zgłosił się 41-latek. - Mężczyzna umówiony był na rozmowę ze swoją dzielnicową, w związku z problemami, z jakimi borykał się przez ostanie tygodnie. Policjantka już w pierwszej chwili wyczuła od płocczanina silną woń alkoholu, a że wiedziała, iż jest on amatorem jazdy na rowerze, to zapytała czym przyjechał do komendy - wskazała Lewandowska. Dodała, że policjantkę zaskoczyły słowa mężczyzny. - 41-latek bez wahania odpowiedział, że przyjechał rowerem - przekazała.