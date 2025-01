Kierowca bez prawa jazdy, za to z narkotykami. Dwóch pasażerów też ma kłopoty

Posłuchaj Wstrzymaj Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali do kontroli drogowej 29-latka. Okazało się, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy. Miał za to, podobnie jak jego dwaj pasażerowie, narkotyki. Trzej koledzy zostali zatrzymani.

Na ulicy Jana Pawła II piaseczyńscy kryminalni zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę toyoty corolli. Za kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec Piaseczna, który na fotelu kierowcy znaleźć się nie powinien, ponieważ nie posiadał do tego uprawnień.

"Zachowywali się nad wyraz nerwowo"

- To jednak był tylko początek większych kłopotów, zarówno samego 29-latka, jak też kolegów z którymi podróżował: 28-latka i 32-latka. Trzej mężczyźni już od samego początku kontroli drogowej zachowywali się nad wyraz nerwowo. Policjanci szybko ustalili, co jest tego powodem. Były nimi narkotyki - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji starszy aspirant Magdalena Gąsowska.

Policjantka dodała, że funkcjonariusze znaleźli je zarówno w schowku auta, jak też na fotelu pasażera skrzętnie ukryte w opakowaniu po papierosach, jak też przy 29-latku i 32-latku. - Trzej mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnych cel. Od kierującego pobrano również krew do badania, by ustalić czy nie kierował on pojazdem pod wpływem środków odurzających - zaznaczyła rzeczniczka.

Zarzuty za posiadanie narkotyków

Następnego dnia funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego. Umożliwiło to przedstawienie zarzutów wszystkim zatrzymanym mężczyznom. Za przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie środków odurzających) grozi im do trzech lat więzienia. - Dodatkowo 29-latek odpowie za kierowanie pojazdem, pomimo braku uprawnień - zaznaczyła starszy aspirant Gąsowska.

Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

