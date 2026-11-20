Okolice Kolczasty owoc na szkolnej stołówce. Dzieci pokłuły sobie dłonie i usta Alicja Glinianowicz |

Rusza pilotażowy program leczenia otyłości dzieci i młodzieży Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O sprawie poinformowało Radio Zet. Sytuacja miała miejsce na stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy Jana Pawła II w Piasecznie pod Warszawą. Dzieci otrzymały do jedzenia nietypowy, egzotyczny owoc - opuncję. Owoc został im podany bez żadnej obróbki wcześniejszej - ze skórką.

Dzieci pokuły sobie dłonie i usta

Według relacji rodziców, u dzieci pojawił się ból i kłucie dłoni, a u niektórych - po spróbowaniu owocu - drobne kolce wbiły się także w usta. Przyczyną są glochidy, czyli typowe dla opuncji mikroskopijne włoski - kolce, które z łatwością wbijają się w skórę, powodując trudne do usunięcia, bolesne podrażnienia, pieczenie, zaczerwienienie, a nawet stany zapalne. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary są słabo widoczne i łatwo przenoszą się z owocu na odzież, co zwiększa ryzyko kolejnych ukłuć.

O zaistniałej w placówce sytuacji opowiedziała portalowi Anna Grabowska, przewodnicząca rady rodziców.

- My się dowiedzieliśmy o tym dopiero, jak odbieraliśmy dzieci ze szkoły, jak dzieci zaczęły się skarżyć, że mają te igiełki w rączkach. Zdarzały się sytuacje, że dzieci brały tę opuncję niestety do buzi - opisała Grabowska w rozmowie z portalem Radia Zet, dodając, że rodzice nie mają wiedzy, jaki dokładnie owoc zostanie podany dziecku w szkole.

Tak wygląda opuncja Źródło zdjęcia: Shutterstock

Miały zjeść opuncję w domu?

Kobieta przekazała także, że intendentka układająca jadłospis w piaseczyńskiej szkole miała wyjaśnić później rodzicom, że opuncje zostały umyte oraz owinięte w chusteczki, a uczniowie usłyszeli rekomendację, by owoc zjeść dopiero w domu. - Płacąc za posiłki nie płacimy po to, żeby dzieci jadły je w domu. Mogę kupić dzieciom to, co chcę, a w szkole chcę, żeby nie były głodne i za to płacimy - dodała.

Dzień później ten sam owoc miały dostać... przedszkolaki. W tym przypadku maluchom owoc obrano i pokrojono. Jednak dla tak małych dzieci niebezpieczeństwo nadal mogły stanowić liczne pestki.

Nasza redakcja skontaktowała się ze szkołą w Piasecznie, poprosiliśmy o wyjaśnienie sytuacji i odpowiedź na pytanie jak to się stało, że drugoklasistom, a potem także przedszkolakom podano tego rodzaju owoc bez odpowiedniego przygotowania?

Mimo informacji, że komentarza udzieli nam wicedyrektor placówki, do chwili publikacji tego materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Dyrektor szkoły jest obecnie niedostępna.

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Z relacji Radia Zet wynika, że wicedyrektor zapewniła, iż "bezpieczeństwo dzieci jest dla dyrekcji sprawą priorytetową".

"Przedstawione kwestie wymagają szczegółowego wyjaśnienia i weryfikacji. Uprzejmie informuję, że odpowiedź na przesłane pytania zostanie udzielona po powrocie Dyrektora do placówki" - wskazała portalowi przedstawicielka szkoły.

Opuncja to jadalny, egzotyczny owoc pochodzący z rodziny kaktusowatych o słodko-kwaśnym miąższu z jadalnymi pestkami, którego smak przypomina połączenie gruszki, figi, melona i ogórka. Jest nazywany także figą indyjską lub figą kaktusową. Skórę owocu pokrywają kolce.