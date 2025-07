Jechała wykonywać prace społeczne za prowadzenie po alkoholu, znów była pijana

Nietrzeźwa kobieta jechała wykonywać prace społeczne Źródło: KPP w Piasecznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci piaseczyńskiej drogówki w sobotni poranek, 19 lipca 2025 roku na ulicy Jarząbka w Piasecznie, prowadzili kontrolę stanu trzeźwości kierowców. W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy przykuła kierująca skodą, która na widok patrolu zawróciła i zaczęła się oddalać. Policjanci ruszyli za nią w pościg.

Uciekała przed policjantami

Kobieta kompletnie ignorowała wydawane sygnały świetlne i dźwiękowe. Zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszyła. W trakcie ucieczki 28-latka popełniła szereg wykroczeń drogowych – wyprzedzała na przejściu, przejeżdżała przez podwójną linię ciągłą, przekraczała dozwoloną prędkość. - Uciekając ulicą Słoneczną w Starej Iwicznej zjechała na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z innym pojazdem. Po trwającym zaledwie kilka minut pościgu oraz zatrzymaniu przez policjantów okazało się, że powodem panicznej reakcji był jej stan. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo funkcjonariusze przeprowadzili badanie narkotestem, które wykazało, że kierująca była pod wpływem kokainy - poinformowała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

28-latka została zatrzymana Źródło: KPP w Piasecznie

Kierująca miała też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do sierpnia 2026 roku, który otrzymała za jazdę po alkoholu. - Najbardziej jednak ironiczne w tej całej historii jest to, że właśnie tego poranka, 28-latka jechała na obowiązkowe prace społeczne, orzeczone przez sąd za wcześniejszą jazdę pod wpływem alkoholu. Kobieta trafiła do policyjnej celi, a należące do niej auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary - dodała policjantka.

Była już wcześniej notowana

Funkcjonariusze ustalili, że 28-latka była już wcześniej notowana między innymi za posiadanie narkotyków, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz udział w bójce. Kobieta już następnego dnia usłyszała zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, jazdę pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jak również spowodowanie kolizji.

28-latka została zatrzymana Źródło: KPP w Piasecznie

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec kobiety wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru przez siedem dni w tygodniu połączony z obowiązkiem poddawania się badaniu stanu trzeźwości - podała rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.