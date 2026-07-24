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Okolice

Dwa dni, 55 kontroli, 16 mandatów. Główne grzechy użytkowników hulajnóg elektrycznych

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Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom
Ekspertka ruchu drogowego o kwestii ubezpieczenia hulajnóg elektrycznych
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
Nietrzeźwi kierujący, nadmierna prędkość i jazda we dwoje - to główne grzechy użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 osób, wystawili 16 mandatów i przeprowadzili serię rozmów z nastolatkami oraz ich rodzicami.

Policjanci z Piaseczna dwa dni prowadzili akcje "E-bike" i "Nie przeHULAJ bezpieczeństwa". Ich założeniem było: powstrzymanie brawury wśród użytkowników hulajnóg elektrycznych, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przypomnienie podstawowych przepisów.

Bilans: 55 kontroli, 16 mandatów

Bilans dwudniowych działań to 55 kontroli i długa lista drogowych przewinień. Za złamanie przepisów policjanci wystawili 16 mandatów na łączną kwotę prawie pięciu tysięcy złotych.

"Wśród kontrolowanych znalazł się 31-letni mężczyzna, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością 31 kilometrów na godzinę, gdy maksymalna dla tych urządzeń wynosi do 20. Kierował więc pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych
Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom
Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie
Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom
Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie
Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom
Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Został ukarany mandatem w wysokości 1200 złotych. Nie był to jednak jedyny taki przypadek. 25-latek miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. On również zakończył kontrolę mandatem karnym i do domu wrócił pieszo.

"Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami były: jazda po drodze dla pieszych w miejscach, gdzie nie jest to dozwolone, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych oraz przewożenie pasażera lub ładunku" - przekazała policjantka.

Hulajnogą tylko w pojedynkę

Policja przypomina, że zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym hulajnoga elektryczna jest pojazdem przeznaczonym do poruszania się wyłącznie przez jednego kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Oznacza to, że przewożenie pasażera czy też ładunku jest zabronione.

Ponadto od 3 czerwca tego roku osoby w wieku do 16 lat muszą obowiązkowo zakładać kaski ochronne.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Hulajnogi elektryczneHulajnogiPolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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