Okolice Dwa dni, 55 kontroli, 16 mandatów. Główne grzechy użytkowników hulajnóg elektrycznych Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ekspertka ruchu drogowego o kwestii ubezpieczenia hulajnóg elektrycznych Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Policjanci z Piaseczna dwa dni prowadzili akcje "E-bike" i "Nie przeHULAJ bezpieczeństwa". Ich założeniem było: powstrzymanie brawury wśród użytkowników hulajnóg elektrycznych, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przypomnienie podstawowych przepisów.

Bilans: 55 kontroli, 16 mandatów

Bilans dwudniowych działań to 55 kontroli i długa lista drogowych przewinień. Za złamanie przepisów policjanci wystawili 16 mandatów na łączną kwotę prawie pięciu tysięcy złotych.

"Wśród kontrolowanych znalazł się 31-letni mężczyzna, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością 31 kilometrów na godzinę, gdy maksymalna dla tych urządzeń wynosi do 20. Kierował więc pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie Za szybko, po alkoholu i wbrew przepisom Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Został ukarany mandatem w wysokości 1200 złotych. Nie był to jednak jedyny taki przypadek. 25-latek miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. On również zakończył kontrolę mandatem karnym i do domu wrócił pieszo.

"Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami były: jazda po drodze dla pieszych w miejscach, gdzie nie jest to dozwolone, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych oraz przewożenie pasażera lub ładunku" - przekazała policjantka.

Hulajnogą tylko w pojedynkę

Policja przypomina, że zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym hulajnoga elektryczna jest pojazdem przeznaczonym do poruszania się wyłącznie przez jednego kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Oznacza to, że przewożenie pasażera czy też ładunku jest zabronione.

Ponadto od 3 czerwca tego roku osoby w wieku do 16 lat muszą obowiązkowo zakładać kaski ochronne.