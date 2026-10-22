Okolice Krwawy atak na sąsiada w Otwocku. Napastnik miał maczetę Oprac. Dariusz Gałązka |

Mężczyzna jest podejrzany o atak maczetą na sąsiada Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

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Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie o ataku niebezpiecznym narzędziem na jednego z mieszkańców. Na miejsce pojechali policjanci z pionu kryminalnego.

Mężczyzna jest podejrzany o atak maczetą na sąsiada Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Zaatakował maczetą

Tam funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

"Z ustaleń mundurowych oraz relacji świadków wynika, że 44-letni mieszkaniec Otwocka zaatakował maczetą swojego 55-letniego sąsiada, zadając mu rany cięte. A po wszystkim spokojnie wrócił do swojego mieszkania" - poinformował podkomisarz Patryk Domarecki z otwockiej komendy.

Ranny 55-latek został zabrany do szpitala.

Mężczyzna jest podejrzany o atak maczetą na sąsiada Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Zarzut i areszt dla 44-latka

Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła w tej sprawie śledztwo. 44-latkowi przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

"Prokuratura Rejonowa w Otwocku po zapoznaniu się ze zgromadzonym w postępowaniu materiałem dowodowym zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, a 44-latek trafił do aresztu na trzy miesiące" - poinformował podkomisarz Domarecki.

Za usiłowanie zabójstwa Kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego więzienia.