Krwawy atak na sąsiada w Otwocku. Napastnik miał maczetę
Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie o ataku niebezpiecznym narzędziem na jednego z mieszkańców. Na miejsce pojechali policjanci z pionu kryminalnego.
Zaatakował maczetą
Tam funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.
"Z ustaleń mundurowych oraz relacji świadków wynika, że 44-letni mieszkaniec Otwocka zaatakował maczetą swojego 55-letniego sąsiada, zadając mu rany cięte. A po wszystkim spokojnie wrócił do swojego mieszkania" - poinformował podkomisarz Patryk Domarecki z otwockiej komendy.
Ranny 55-latek został zabrany do szpitala.
Zarzut i areszt dla 44-latka
Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła w tej sprawie śledztwo. 44-latkowi przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa.
"Prokuratura Rejonowa w Otwocku po zapoznaniu się ze zgromadzonym w postępowaniu materiałem dowodowym zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku, a 44-latek trafił do aresztu na trzy miesiące" - poinformował podkomisarz Domarecki.
Za usiłowanie zabójstwa Kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego więzienia.