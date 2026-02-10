Logo TVN Warszawa
Okolice

Miał przywieźć auto z Holandii. Dostał pieniądze, kontakt się urwał

oszust recydwista zatrzymany
Policja zatrzymała podejrzanego o oszustwa
Źródło: KPP Otwock
Policja z Otwocka (Mazowieckie) zatrzymała 29-letniego oszusta recydywistę, poszukiwanego do odbycia kary więzienia za rozbój. Wpadł również jego 59-letni wspólnik.

Wszystko zaczęło się w styczniu od zawiadomienia mieszkańca powiatu otwockiego, który został oszukany.

Do odsiadki wyrok za rozbój

"Z relacji mężczyzny wynikało, że za pośrednictwem portalu społecznościowego, szukał firmy transportowej do przewozu samochodu z Holandii do Polski. W krótkim czasie odezwała się do niego osoba - przedstawiciel firmy - oferująca taki przewóz. Wymagała ona jednak natychmiastowej zapłaty za usługę transportową w kwocie 4 tys. zł. Gdy pokrzywdzony dokonał przelewu na wskazane konto, kontakt raptownie się urwał" - opisuje w komunikacie otwocka policja.

Pokrzywdzonych było więcej. Policjanci ustalili, że oszust podszywał się pod osoby oraz instytucje, by wyłudzić od ofiar dane i pieniądze (metoda zwana spoofingiem).

Po około dwóch tygodniach funkcjonariusze wpadli na trop 29-latka. Ustalili, że był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat i 10 miesięcy więzienia za rozbój. "W przeszłości odsiadywał wyrok za oszustwa oraz był kilkadziesiąt razy ścigany przez organy ścigania za liczne przestępstwa" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Otwocku.

Zatrzymano także wspólnika

Do zatrzymania doszło w Lublinie. 29-latek był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Zatrzymany został również 59-letni wspólnik mężczyzny. Obaj trafili do policyjnych cel.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o aresztowanie zatrzymanych mężczyzn na okres trzech miesięcy, do którego sąd się przychylił.

"Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań, jak również ustalają inne przestępstwa, z którymi związek mogą mieć zatrzymani" - podkreśla otwocka policja

Za oszustwo grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności, ale jeśli do przestępstwa dochodzi w recydywie, wymierzona kara może być wyższa.

Opracował Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Otwocku

OtwockPrzestępstwa
