Do zdarzenia doszło na jednym z osiedli w podwarszawskim Otwocku. Poszkodowanym był mężczyzna pochodzenia paleństyńskiego.

"43-latniemu mieszkańcowi Otwocka, z nieznanych przyczyn, nie spodobało się sąsiedztwo obcokrajowca. Podczas środowej nocy 43-latek zaczął dobijać się do mieszkania sąsiada, wykrzykując groźby oraz obelgi na tle narodowościowym. Gdy ten nie otwierał drzwi, wyszedł przed blok, gdzie zaczął niszczyć sąsiadowi samochód. Łopatą do odśnieżania wybił szyby i stłukł reflektory w samochodzie. Na końcu uszkodził drzwi balkonowe do mieszkania sąsiada" - relacjonuje podkom. Patryk Domarecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Tłumaczył się alkoholem

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci namierzyli i zatrzymali agresywnego 43-latka. Noc spędził w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty kierowania gróźb, niszczenia mienia oraz publicznego znieważenia z powodu przynależności narodowej. Jak ocenili policjanci, niszczenie mienia miało charakter chuligański.

"Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, tłumacząc się tym, że to wina wypitego alkoholu" - podał Domarecki.

Dozór i zakaz kontaktowania

Prokuratura Rejonowa w Otwocku objęła 43-latka policyjnym dozorem i zakazała mu kontaktowania się z pokrzywdzonym. Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia.