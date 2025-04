Mieszkańcy Otwocka i Karczewa pozbawieni dostępu do wody. Powodem awaria magistrali wodociągowej Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

W środę wieczorem Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaczęło wpuszczać wodę do miejskiej sieci. Jednak wciąż nie nadaje się ona do picia i mycia. W stacji uzdatniania, gdzie doszło do awarii, trwa czyszczenie filtrów. Do dyspozycji mieszkańców jest kilkanaście beczkowozów. Rozdawana jest też woda butelkowana.

W nocy ze wtorku na środę w podwarszawskim Otwocku doszło do awarii stacji uzdatniania wody. Po stwierdzeniu usterki dostawy zostały całkowicie wstrzymane. Skutki awarii dotknęły 50 tysięcy osób w Otwocku oraz 10 tysięcy mieszkańców pobliskiego Karczewa. - To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat - powiedział prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

W czwartek rano od kilku osób mieszkających w Otwocku usłyszeliśmy, że w kranach pojawiła się, ale nie wszędzie jest czysta. "Żółtawa", "szara", "brunatna" - opisali otwocczanie. Zmienia się też jej ciśnienie. Woda nie jest zdatna do celów spożywczych lub higienicznych, ale można nią spłukać toaletę.

"Nie nadaje się do spożycia"

"2 kwietnia po godzinie 19.00 Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaczęło puszczać surową wodę (nieuzdatnioną) do miejskiej sieci wodociągowej. Jest ona o niskim ciśnieniu i nadal nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Może być jedynie używana do spłukiwania toalet" - poinformował w czwartek rano otwocki ratusz.

Magistrat wskazał, że trwa płukanie sieci oraz filtrów, które uzdatniają wodę. "Po zakończeniu procesu płukania i dezynfekcji planowane jest wykonanie badań, które potwierdzą, czy woda nadaje się już do spożycia. Woda będzie badana jednocześnie przez laboratorium OPWiK oraz laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. O terminie i wynikach badań będziemy informować na bieżąco" - podkreślono w komunikacie.

W Otwocku rozstawiono beczkowozy

Sytuacja w szkołach pod kontrolą

Urząd zapewnił, że szkoły podstawowe i przedszkola oraz żłobek miejski są zaopatrzone w wodę do picia. W czwartek 3 kwietnia i w piątek 4 kwietnia zajęcia w tych placówkach odbywają się planowo. Informacje zostały przekazane do szkół i przedszkoli, które powiadomiły rodziców.

W placówkach oświatowych, które podlegają pod powiat otwocki sytuacja jest też opanowana. - W związku z informacją od OPWiK, że w sieci budynków szkół ponadpodstawowych będzie dostępna woda do celów gospodarczych, nie planujemy odwoływać zajęć. Zapewniliśmy w każdej szkole środki do dezynfekcji oraz wodę do celów spożywczych i sanitarnych – wyjaśnił cytowany w komunikacie starosta otwocki Tomasz Laskus.

Szpital powiatowy wstrzymał przyjęcia

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku (przy ulicy Batorego) poinformowało, że ze względu na awarię musiało czasowo wstrzymać przyjęcia planowe oraz realizację zaplanowanych zabiegów i operacji.

Zaapelowało, by osoby, które posiadają skierowanie do szpitala lub planowały wizytę w przychodni – jeżeli to tylko możliwe, przełożyły wizytę. Jednocześnie w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu - szpital działa normalnie. Pozostałe placówki medyczne w tym największy szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, mają własne źródła wody, więc nie są zagrożone.

Beczkowozy na ulicach

Na terenie miasta stanęło 17 beczkowozów, skąd mieszkańcy mogą pobierać wodę. Przy beczkowozach ustawiono około 100 toalet przenośnych.

Władze Otwocka poinformowały, że dzięki wsparciu wojewody mazowieckiego na teren objęty awarią przyjedzie dodatkowo 50 beczkowozów. Miejscowi strażacy postawili swój beczkowóz na parkingu przy skwerze VII Pułku Ułanów, czyli w tzw. małpim gaj przy ul. Andriollego, Mieszkańcy mogą pobrać wodę, która nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Burmistrz Karczewa Michał Rudzki przekazał, że na terenie Karczewa i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym do dyspozycji jest 14 beczkowozów z wodą spożywczą i sanitarną. "Woda sanitarna nie nadaje się do spożycia, nawet po przegotowaniu. Wodę pitną z beczkowozów należy przegotować" - podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych burmistrz.

Dystrybucja wody butelkowanej

Dodatkowo mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną od godziny 7 o godziny 20 z Urzędu Miasta Otwocka, która jest na bieżąco uzupełniana "Kolejne tiry z dostawą są w drodze" - przekazał otwocki ratusz.

W czwartek od godziny 7 uruchomiono dwa dodatkowe punkty dystrybucji wody butelkowanej po drugiej stronie torów: na terenie parafii pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Żeromskiego i przy sklepie Stokrotka na rogu ul. Żeromskiego i ul. Reymonta.

Otwoccy urzędnicy zapewnili, że woda butelkowana została rozwieziona do placówek oświatowych i domów opieki społecznej i domów pomocy na terenie miasta.

W Otwocku po wcześniejszych problemach z zakupem wody butelkowanej w sklepach, sieci handlowe zadeklarowały zwiększenie dostaw.

Sąsiedni Józefów udostępnił swoje źródła poboru wody dla beczkowozów dowożących wodę do Otwocka i Karczewa.

W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

Rozstawiono około 100 przenośnych toalet