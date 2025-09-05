Wyprzedzał, zderzył się z drugim autem i wjechał w drzewo. Nie żyje

Wypadek w miejscowości Ostromęczyn Źródło: Policja Łosice

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Ostromęczyn pomiędzy Łosicami a Siemiatyczami w województwie podlaskim. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca toyoty podczas manewru wyprzedzania zderzył się z jadącym w swoim kierunku oplem. Po uderzeniu kierowca stracił panowanie i wjechał w przydrożne drzewo. Niestety, jest to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Kierowca toyoty zmarł - przekazała młodsza aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Policjantka poinformowała, że droga krajowa numer 19 została zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Wyznaczone zostały objazdy.

