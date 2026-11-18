Rozbity samochód w rowie. W okolicy policja znalazła cztery pijane osoby
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 7. Dyżurny komendy w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o rozbitym BMW. Z zawiadomienia wynikało, że auto znalazło się w przydrożnym rowie w Lipnikach, po zderzeniu z drzewem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie zastali nikogo przy rozbitym samochodzie.
Czworo zatrzymanych, wszyscy pijani
Rozpoczęło się przeszukanie pobliskiego terenu. Kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia funkcjonariusze odnaleźli 27-latkę. "Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie około 1,5 promila alkoholu. Kobieta uskarżała się na ból karku, dlatego została przewieziona do szpitala" - poinformował nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
Kilkanaście minut później w ręce policjantów wpadła kolejna 27-latka, a wraz z nią 40- i 44-latek. Wszyscy byli pijani - badanie wykazało u nich po około dwa promile alkoholu.
Wszyscy także mieli obrażenia mogące wskazywać, że podróżowali rozbitym samochodem. "Żadna z osób nie chciała powiedzieć, kto kierował BMW" - przekazał rzecznik ostrołęckiej komendy.
Zarówna kobieta, jak i mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie. Mundurowi ustalili, że za kierownicą BMW siedział 44-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.
Obrażenia poszkodowanej kobiety, która trafiła do szpitala, wymagały leczenia dłuższego niż siedem dni. Z tego powodu policja zakwalifikowała zdarzenie jako wypadek.
Dwa zarzuty dla kierowcy
44-latek usłyszał dwa zarzuty - spowodowania wypadku drogowego oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał się do ich popełnienia. W najbliższym czasie sprawa trafi do sądu.
Sprawą zajmowali się policjanci z posterunku policji w Łysych pod nadzorem prokuratury.