Okolice Rozbity samochód w rowie. W okolicy policja znalazła cztery pijane osoby Oprac. Alicja Glinianowicz |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 7. Dyżurny komendy w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o rozbitym BMW. Z zawiadomienia wynikało, że auto znalazło się w przydrożnym rowie w Lipnikach, po zderzeniu z drzewem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie zastali nikogo przy rozbitym samochodzie.

Czworo pijanych i puste auto w rowie Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Czworo zatrzymanych, wszyscy pijani

Rozpoczęło się przeszukanie pobliskiego terenu. Kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia funkcjonariusze odnaleźli 27-latkę. "Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie około 1,5 promila alkoholu. Kobieta uskarżała się na ból karku, dlatego została przewieziona do szpitala" - poinformował nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Kilkanaście minut później w ręce policjantów wpadła kolejna 27-latka, a wraz z nią 40- i 44-latek. Wszyscy byli pijani - badanie wykazało u nich po około dwa promile alkoholu.

Wszyscy także mieli obrażenia mogące wskazywać, że podróżowali rozbitym samochodem. "Żadna z osób nie chciała powiedzieć, kto kierował BMW" - przekazał rzecznik ostrołęckiej komendy.

Zarówna kobieta, jak i mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie. Mundurowi ustalili, że za kierownicą BMW siedział 44-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.

Obrażenia poszkodowanej kobiety, która trafiła do szpitala, wymagały leczenia dłuższego niż siedem dni. Z tego powodu policja zakwalifikowała zdarzenie jako wypadek.

Dwa zarzuty dla kierowcy

44-latek usłyszał dwa zarzuty - spowodowania wypadku drogowego oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał się do ich popełnienia. W najbliższym czasie sprawa trafi do sądu.

Sprawą zajmowali się policjanci z posterunku policji w Łysych pod nadzorem prokuratury.